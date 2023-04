Daniel Riolo dézingue le PSG après la défaite face à l'OL

Après lé défaite du PSG face à l'OL dimanche, Daniel Riolo n'a pas mâché ses mots contre l'équipe de Christophe Galtier.

Le Paris Saint-Germain a encore déçu. Face à l'Olympique Lyonnais dimanche soir, les joueurs de la capitale ont manqué l'occasion de creuser l'écart en tête de la Ligue 1 en s'inclinant à domicile face à l'OL (0-1), permettant à Lens et à Marseille de revenir à 6 points au classement. Il s'agit de la 8ème défaite des hommes de Christophe Galtier en 2023, la deuxième de suite (les deux à domicile) en championnat, de quoi s'inquiéter à neuf matches de la fin de saison et une première place encore bien loin d'être assurée. Le risque d'une saison blanche plane au dessus du ciel parisien.

Le niveau de jeu ciblé

Plus que les résultat, c'est surtout la manière qui inquiète. Loin d'être brillants dans le jeu, les Parisiens n'ont même pas pu se reposer sur leurs individualités comme Kylian Mbappé et Lionel Messi, auteurs d'un match décevant. Après la rencontre au Parc des Princes, Daniel Riolo n'a pas hésité à dire ce qu'il pensait de cette équipe du PSG, la plus faible dans toute l'histoire du club à son goût. "Galtier s'est trompé d'adresse, mais quelqu'un lui a donné l'adresse. On tape sur les joueurs, on tape sur tout le monde. Arrêtez d'avoir pitié de lui quand même. Le club ne ressemble à rien. Le niveau de jeu n'a jamais été aussi mauvais dans toute l'histoire du club. Il est quand même responsable de ce qu'on voit sur le terrain ! (...) L'équipe ne ressemble à rien du tout. Il n'y a pas de jeu, rien. À un moment donné, il est responsable, arrêtez d'avoir pitié", a lâché le consultant RMC dans l'After Foot.

La suite s'annonce encore corsée pour le champion de France en titre avec un déplacement à Nice invaincu depuis trois mois puis la réception de Lens, qui pourrait réaliser un coup immense en s'imposant au Parc des Princes.