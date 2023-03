Daniel Riolo : "A l'OL, un mec qui tripote un petit peu le ballon est titulaire direct"

La voix de l'After Foot sur RMC a déploré que Rayan Cherki soit déjà un taulier à l'Olympique Lyonnais en ayant aussi peu prouvé au haut niveau.

L'Olympique Lyonnais a validé son billet pour le dernier carré de la Coupe de France après sa victoire contre Grenoble ce mardi soir. L'OL compte sur cette compétition pour retrouver l'Europe la saison prochaine. Depuis quelques années, Lyon rentre dans le rang petit à petit et devient selon beaucoup un club "moyen" du football français.

"Cherki doit être surveiller et guider sans arrêt"

Un constat partagé par Daniel Riolo sur les ondes de RMC, qui ne comprend pas comment un aussi jeune joueur et aussi peu expérimenté que Rayan Cherki puisse déjà être considéré comme un taulier dans un club de la stature de l'Olympique Lyonnais : "A l'OL là, Cherki est déjà devenu un taulier... Voilà, ça en dit un petit peu long sur la politique globale du club".

"Cherki a cette tendance a être comme Ben Arfa a porter le ballon et vouloir faire l'exploit. Il faudra sans arrêt le surveiller, le guider. Oui il y a le coach, mais les coéquipiers aussi. Cherki quand il était en état de pouvoir intégrer le groupe, Juninho n'en voulait pas en raison de son attitude, certains jugeaient que c'était un peu sévère, qu'il fallait lui laisser le temps malgré un caractère délicat", a ajouté l'éditorialiste de l'After Foot.

"Il y a de plus en plus de places dans une équipe moyenne"

Daniel Riolo considère que l'OL est piégé autour de l'influence naissante de Cherki : "Juninho s'en est allé, Cherki a fait deux trois bons matches et on l'a accusé d'avoir retardé son évolution. Le contexte fait qu'il y a de plus en plus de places dans une équipe de plus en plus moyenne et qui n'a pas d'animation offensive. Donc un mec qui tripote bien le ballon, qui fait deux trois bons matches, immédiatement ça devient un titulaire. On se retrouve donc avec quelqu'un qui pense déjà être un taulier".

"Pour lui, être un taulier c'est faire ce qu'il a envie de faire sur le terrain. Il a tendance à sortir des clous, à vouloir trop en faire et oui le coach n'est pas très adapté à ça. Blanc n'était pas très emballé au début de saison, il s'arrachait les cheveux, mais il ne peut pas s'en passer. Tout le monde se retrouve coincé face au fait que Cherki soit la vedette", a ajouté l'éditorialiste RMC.

"Et puis pour ne rien arranger, le fait que le PSG se soit arrangé à lui pendant les fêtes, parce que l'homme à tout faire du clan Mbappé est un peu l'agent de Cherki et il y a eu une effervescence autour de lui, qui a correspondu à ses bons matches. Maintenant, c'est un peu tout pour Cherki à l'OL, mais il est encore loin d'être fini surtout dans l'évolution de son QI football", a conclu Daniel Riolo.