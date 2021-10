Daniel Alves prêt à rendre service au Barça

Sans club depuis son départ de Sao Paulo, Daniel Alves ne serait pas contre apporter son expérience au Barça.

Dani Alves a déclaré qu'il reviendrait au FC Barcelone sans hésiter. Il a dit au club qu'il serait prêt à répondre à l'appel s'il venait à frapper à sa porte.

L'international brésilien, qui a passé huit saisons réussies au Camp Nou, est actuellement sans club après avoir résilié son contrat avec Sao Paulo le mois dernier en raison d'un conflit de droits.

Le Barça est actuellement en milieu de tableau de la Liga après un début de campagne lent - mais Alves pense qu'il peut aider les jeunes Blaugrana s'il fait un retour en Catalogne.

Ce qui a été dit ?

"Cela semblerait très opportuniste de dire que le Barca a besoin de moi maintenant", a déclaré le défenseur vétéran, parti en 2016, à Sport. "J'ai toujours dit que je suis parti parce que je voyais que les choses n'étaient pas comme je pensais qu'elles devaient être.

"Vous ne voulez jamais voir tout ce qui [a] fini par arriver depuis que je suis parti. J'ai dit que lorsque le Barca aura besoin de moi et me voudra, je serai à sa disposition, peu importe où je me trouve. L'affection, l'amour et le respect que j'ai pour ce club sont trop importants."

"Si le Barca pense avoir besoin de moi, il n'a qu'à m'appeler. Je pense toujours que je peux contribuer n'importe où, mais davantage au Barca en raison du nombre de jeunes joueurs qu'ils ont maintenant."

Alves réfléchit à son avenir

La fin abrupte de l’aventure du joueur de 38 ans à Sao Paulo, après des passages à la Juventus et au Paris Saint-Germain, est survenue quelques semaines à peine après que le latéral droit ait ajouté un nouveau titre à son palmarès avec l'or olympique à Tokyo 2020.

Pourtant, il n'a pas l'intention de prendre sa retraite et compte bien continuer au plus haut niveau, a-t-il ajouté : "Je cherche toujours un club qui me permette de rivaliser avec les grands, de me battre pour des titres et d'être décisif où que je sois.​"

"Je n'envisage aucun autre scénario qui ne soit pas celui-ci. C'est pour cette raison que j'ai choisi Séville, Barcelone, et tous les endroits où je suis allé. Je veux apporter une mentalité de gagnant, de combattant et de conscient partout où je vais."