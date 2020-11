Dani Alves explique comment il a snobé le Real Madrid

L'ancien latéral emblématique du Barça Dani Alves rvient sur la fois où il a refusé le Real Madrid pour s'engager au FC Barcelone.

L'un des éléments clés de la belle équipe de football que Pep Guardiola a construite à Barcelone était Dani Alves, qui allait réinventer le poste d'arrière droit tout en travaillant avec l'actuel entraîneur de .

Mais les choses auraient pu être si différentes si le Brésilien avait accepté une offre que le lui avait faite.

Pendant son séjour à Séville, l'international brésilien a été approché par les Merengue qui espéraient l'amener à l'Estadio Santiago Bernabeu au lieu du Camp Nou.

"J'ai eu une offre du Real Madrid quand j'étais encore à Séville", a expliqué Alves dans une interview avec RAC1.

"Qu'on le veuille ou non, le Real Madrid est un grand club. Cependant, j'ai décidé de suivre ce que mon cœur disait et j'ai choisi Barcelone", a dévoilé le Brésilien, jamais avare en révélations et autres punchlines.