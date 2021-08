Dani Alves est "désolé" pour Messi

Ancien joueur du Barça et du PSG, Dani Alves s'est exprimé sur une possible arrivée de Lionel Messi en Ligue 1.

A 38 ans, Dani Alvès est devenu ce samedi champion olympique avec le Brésil, en battant l'Espagne 2 buts à 1 après prolongation au stade de Yokohama.

Avec un quarante-troisième trophée à son actif, Dani Alves (qui joue depuis 2019 au São Paulo FC) est le joueur le plus titré de l'histoire du football devant un certain Lionel Messi (38 titres).

Après la finale contre l'Espagne, les journalistes présents sur place ont demandé à Dani Alves ce qu'il pensait de la situation de Lionel Messi, qui n'a pas prolongé son contrat avec le Barça et pourrait rejoindre le PSG.

Coéquipier de la Pulga de 2008 à 2016, le latéral brésilien a fait part de sa déception : « Je suis vraiment désolé pour Messi et le Barça. Ce n'est pas un bon moment pour aucune des deux parties. Je pense que le Barça ne sera plus le même car le Barça avec Messi est une chose, et le Barça sans Messi en est une autre. »

L'article continue ci-dessous

Cependant, il estime que Messi fait un choix sportif en quittant son club formateur : « Mais le Barça continuera à être le Barça et Messi continuera à être Messi. De grands joueurs sont passés par là aussi, ils ont également changé. C'est un nouveau défi pour Messi et pour le Barça, mais je pense que les défis te rendent la plupart du temps meilleurs, car ils te forcent à sortir de ta zone de confort, et ils t'obligent à sortir le meilleur de ce que tu as à l'intérieur de toi-même. »

« Maintenant, je crois que l'histoire est là (entre Barcelone et Messi, n.d.l.r.), et personne ne va l'effacer. On en a beaucoup profité et on va continuer à profiter à la fois du Barça et de Messi », a-t-il ajouté en conclusion.