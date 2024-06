Danemark - Serbie : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Sans victoire depuis le début de l’Euro, la Serbie et le Danemark s’affrontent avec l’objectif de gagner pour ne pas quitter le tournoi prématurément.

L’Allianz Arena de Munich sera le théâtre mardi soir d’un duel très intéressant entre la Serbie et le Danemark. Cherchant à assurer leur place en 8es de finale de l’Euro, ces deux sélections sont tenues de l’emporter. Cela promet un bras de fer très ouvert.

Eliminée dès le 1er tour lors du Mondial au Qatar, la Serbie de Stojkovic veut éliminer un scénario similaire cette année. Son égalisation tardive contre la Slovénie lors du deuxième match lui a redonné vie et à présent Aleksandr Mitrovic et consorts espèrent pouvoir conclure en s’offrant le scalp des Danois. Tout le pays est derrière eux afin de pouvoir relever ce challenge.

Le Danemark part avec un léger avantage

Evidemment, les Scandinaves ne l’entendent pas de cette oreille. Eux aussi ont la ferme intention de décrocher le billet qualificatif. Demi-finalistes de la précédente édition, ils ne se voient pas s’arrêter aussi vite dans l’épreuve. Et le nul qu’ils ont glané contre l’Angleterre lors du précédent match démontre qu’ils ont les capacités pour aller loin. Mais, avant de penser à la suite, il convient donc d’aller chercher cette 1e victoire dans le tournoi. Eriksen et cie sont donc gonflés à bloc.

Le Danemark aura un ascendant psychologique à l’entame de ce match. Parce qu’il n’a jamais perdu le moindre match face à la Serbie. Les derniers revers remontent à l’époque où la sélection des Balkans s’appelait encore la Yougoslavie. L’ultime confrontation entre ces deux pays a même tourné largement à l’avantage des Nordiques, avec un succès 3 à 0 le 29 mars 2022.

Horaire et lieu du match

Mardi 25 juin, 2024

3e journée du Groupe D de l’Euro

Danemark - Pologne

Stade : Allianz Arena (Munich)

A 21h, heure française

Les compos probables du match Danemark - Serbie

Danemark : Schmeichel; Andersen, Christensen, Vestergaard; Bah, Hojbjerg, Hjulmand, Maehle; Eriksen; Hojlund, Wind

Serbie : Rajkovic; Veljkovic, Pavlovic, Milenkovic; Zivkovic, Ilic, Lukic, Mladenovic; Tadic, Milinkovic-Savic; Mitrovic.

Sur quelle chaine suivre le match Danemark - Serbie ?

La rencontre entre le Danemark et la Serbie sera à suivre ce mardi à partir de 21h sur la chaine beIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, beIN Connect.