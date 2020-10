Mercato - Dalbert se rapproche de Rennes

L’ancien niçois Dalbert Henrique est sur le point de rejoindre le Stade Rennais dans le cadre d’un prêt avec option d’achat.

A 27 ans, et après trois saisons passées en , Dalbert Henrique est en passe d’effectuer son retour en . Goal est en mesure de confirmer que le latéral gauche brésilien est tout proche de renforcer les rangs du .

L’ancien niçois signerait chez l’actuel leader de la sous forme de prêt. Une option d’achat est incluse dans ce deal. Une source proche du dossier a confirmé que ce mouvement était sur le point d’aboutir.

Dalbert Henrique s’était déjà produit en prêt durant la campagne écoulée. C’était à la où il a disputé un total de 34 rencontres.

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

Dalbert va découvrir la Ligue des Champions

Du côté du Roazhon Park, le Brésilien devrait pouvoir disputer la Ligue des Champions pour la première fois de sa carrière. A l’Inter, en raison du manque de confiance du staff, il n’a pas pu avoir cette opportunité.

Henrique serait la cinquième recrue estivale des Rouge et Noir. Auparavant, le club breton a mis la main sur Serhou Guirassy, Martin Terrier, Alfred Gomis et Nayef Aguerd. L’investissement total sur les renforts s’élève à plus de 41M€.