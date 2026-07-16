L'expérience de l'entraîneur allemand Thomas Tuchel à la tête de l'équipe d'Angleterre a été vivement critiquée après la défaite 2-1 contre l'Argentine mercredi dernier en demi-finale de la Coupe du monde 2026.

De nombreux observateurs estiment que l’Allemand n’a pas réussi à apporter la valeur ajoutée attendue, malgré un effectif pourtant composé de plusieurs des meilleurs joueurs du monde.

Dans un article publié ce jeudi, Oliver Holt, rédacteur en chef du Daily Mail, affirme ce jeudi que la Fédération anglaise a abandonné la trajectoire dessinée par l’ancien sélectionneur Gareth Southgate — finaliste de l’Euro à deux reprises et demi-finaliste du Mondial 2018 — dans l’espoir de trouver un technicien capable de faire franchir le dernier palier à la sélection, mais Tuchel n’a pas réussi cet objectif.

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Selon lui, la défaite contre l’Argentine a mis en évidence l’incapacité de Tuchel à imposer la maîtrise tactique qu’il avait promise. Les Three Lions ont adopté un bloc bas que le journaliste juge « rudimentaire », offrant à Lionel Messi les espaces et le temps nécessaires pour inverser la tendance après l’ouverture du score anglaise.

Entre l’ouverture du score d’Anthony Gordon (55^e) et le but décisif de Lautaro Martínez (92^e), la possession anglaise n’a pas dépassé 12 %, donnant l’impression d’une équipe réduite à dix, voire moins, tant son repli défensif était marqué.

Holt estime que le sélectionneur argentin Lionel Scaloni a pris l’ascendant tactique sur Tuchel : ses remplacements, à la fois positifs et proactifs, ont contrasté avec des changements anglais trop prudents, permettant à l’Albiceleste de reprendre le contrôle.

Il souligne enfin que Scaloni et ses joueurs ont senti l’hésitation anglaise après l’ouverture du score, rappelant la métaphore du sélectionneur argentin qui avait affirmé avoir « senti le sang » avant de fondre sur son adversaire.

«La responsabilité de Tuchel»

Holt a également critiqué la tentative de Tuchel de faire porter à ses joueurs la responsabilité des erreurs techniques, affirmant que la responsabilité incombait à l’entraîneur lui-même, d’autant plus que Jude Bellingham et Harry Kane avaient sauvé la sélection anglaise tout au long du tournoi, tandis que Cole Palmer, présenté comme le joueur anglais le plus doué techniquement, n’a même pas été convoqué pour la Coupe du monde.

Il rappelle que Tuchel, dont le contrat a été prolongé en février dernier, ne sera pas démis de ses fonctions, mais souligne que l’élimination de l’Angleterre et le mécontentement du public pourraient l’affaiblir avant l’Euro 2028, estimant que la nomination de l’Allemand était dès le départ un « pari » perdu.

Holt conclut en estimant que le choix de Tuchel de remplacer Anthony Gordon à la 72^e minute figurera parmi les décisions les plus controversées, convaincu que l’entraîneur a privé l’Angleterre d’une chance historique d’atteindre sa première finale de Coupe du monde depuis soixante ans.