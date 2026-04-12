D’une machine à buts à une énigme offensive, la crise de Mbappé s’aggrave

Le débat sur la valeur ajoutée de Kylian Mbappé au Real Madrid n’oppose plus seulement les supporters : il s’appuie désormais sur des données concrètes, performances et statistiques à l’appui.

Au meilleur de sa forme, l’attaquant français a porté les Merengues durant leurs performances les plus abouties de la saison ; toutefois, la baisse récente de son efficacité devant le but a ranimé les interrogations sur son véritable impact dans le système.

Selon Marca, au début de la saison, le projet de Xabi Alonso semblait prendre son envol : l’attaquant français avait alors inscrit 9 des 16 buts du club et propulsé les Merengues vers une série de 7 victoires d’affilée, leur meilleure performance de l’exercice en cours.

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Après le revers subi au Metropolitano, le groupe est revenu en force en enchaînant six succès supplémentaires, période durant laquelle Mbappé a inscrit huit réalisations de plus, confirmant son statut de moteur de l’attaque madrilène.

Depuis, la courbe s’est inversée : les performances et les résultats ont fluctué, et l’attaquant français est entré dans une zone d’ombre, avec un seul but marqué lors des 7 dernières sorties, même si ce but est tombé à un moment décisif face au Bayern Munich.

Une efficacité qui interpelle.

Les statistiques sont impitoyables : au sommet de sa forme, Mbappé n’avait besoin que de quatre tirs pour marquer, affichant un taux de réussite de 25 %, soit un but toutes les 70 minutes.

Aujourd’hui, son ratio s’est dégradé : un but toutes les 497 minutes, pour un taux de réussite tombé à 4 %.

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Une baisse de productivité qui ne passe pas inaperçue au sein du club, d’autant plus qu’il semble de plus en plus que la présence de Mbappé affecte les performances de Vinícius Júnior, dont les contributions offensives ont presque diminué de moitié depuis le retour du Français dans le onze de départ.

Un problème collectif, pas individuel

Au milieu des critiques, Álvaro Arbeloa a tenté de calmer le jeu, affirmant que l’inquiétude était injustifiée :

Il a ajouté : « Je ne peux pas m’inquiéter pour des joueurs qui portent les numéros qu’ils portent. Il est certain qu’ils font partie des 4 ou 5 meilleurs joueurs du monde. Je ne peux absolument pas m’inquiéter. »

Il a ajouté : « Nous devons améliorer beaucoup de choses collectivement, surtout face aux équipes qui nous attendent, nous laissent peu d'espaces et ne montent pas beaucoup vers notre but. C'est quelque chose qui nous pose encore des difficultés, et je pense que cela relève davantage du jeu collectif que du talent individuel. Nous espérons que cette série s'achèvera mercredi comme toutes les séries s'achèvent, et que nous retrouverons notre efficacité devant le but. »

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Un moment délicat

Bien qu’il ait déjà inscrit 83 buts en 96 matchs sous le maillot madrilène, Mbappé traverse une phase d’inefficacité ponctuée par une pression grandissante des tribunes et des rendez-vous majeurs en Ligue des champions.

À noter que sa récente blessure au genou, qui l’a temporairement tenu éloigné des terrains, a permis au groupe de gagner en cohésion, alimentant le débat sur un éventuel meilleur équilibre collectif en l’absence de la star française.

À l’approche des échéances majeures, Mbappé sait que retrouver son meilleur niveau ne dépend pas seulement des statistiques, mais aussi de la confiance.

Le groupe a besoin de son meilleur buteur, et les supporters espèrent retrouver le numéro 10 tel qu’il était en début de saison : un symbole de victoire, non un sujet de polémique.

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