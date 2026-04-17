« D'après les déclarations de Koeman, il est clair qu'il sera du voyage pour la Coupe du monde. »

Wim Kieft estime que Kees Smit sera forcément inclus dans la liste des sélectionnés pour la Coupe du monde de cet été, qui se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada, selon les propos tenus par l’ancien avant-centre d’Ajax et du PSV dans sa chronique publiée par De Telegraaf.

Jeudi, le sélectionneur Ronald Koeman a créé l’événement en affirmant que le milieu de terrain de l’AZ pourrait « devenir un mélange de Frenkie de Jong et de Pedri ».

Koeman a également affirmé que le jeune talent est l’un des plus grands espoirs que les Pays-Bas aient jamais produits et qu’il serait parfaitement à l’aise au FC Barcelone dans le futur.

Kieft en est convaincu à 100 % : « Par ses déclarations, le sélectionneur laisse entendre qu’il inclura le milieu de terrain dans sa sélection pour la Coupe du monde. »

Kieft estime toutefois que Koeman ne rend pas service au jeune homme en lui adressant un éloge aussi dithyrambique : « À ce stade de sa carrière, Smit aurait davantage besoin de remarques critiques de la part du sélectionneur. »

Koeman a d’ailleurs déjà lancé le jeune Néerlandais de 20 ans chez les Oranje fin mars, en le titularisant lors de la victoire 2-1 contre la Norvège en match amical.