Crystal Palace : Vieira demande plus de respect pour la CAN

Le manager de Crystal Palace, Patrick Vieira, a souligné l'importance de la Coupe d'Afrique des Nations, en soutenant les joueurs, notamment le Ghanéen Jordan Ayew et l'attaquant sénégalais Sadio Mané, pour qu'ils participent au prochain tournoi au Cameroun.

À seulement 16 jours du début du rassemblement, qui se déroulera du 9 janvier au 6 février, la compétition continentale est devenue un sujet majeur de discussions sur la disponibilité des joueurs, alors que des clubs européens réclament un report ou une annulation totale.

Palace devrait perdre non seulement Ayew mais aussi le Sénégalais Cheikhou Kouyate, Liverpool devra se passer de la sensation égyptienne Mohamed Salah et du milieu de terrain guinéen Naby Keita en plus de Mane, tandis qu'une foule d'autres clubs de Premier League seront privés d'autres hommes clés.

"Je respecte et je comprends la passion et l'importance pour ces joueurs d'aller représenter leur pays. Je n'empêcherai jamais aucun joueur d'aller à la Coupe d'Afrique des Nations", a déclaré Vieira, qui est né au Sénégal avant de s'installer en France dans son enfance, lors d'une conférence de presse vendredi.

"Je pense que la compétition doit être plus respectée car cette compétition est aussi importante que le Championnat d'Europe.

"Avec le Sénégal, je ne pense pas que les gens comprennent que [Sadio] Mané ou Cheikhou Kouyate ne représentent pas leur nation.

"S'il y avait plus de couverture médiatique, les gens comprendraient à quel point c'est important pour le continent africain."

Au milieu de la clameur, principalement menée par les clubs anglais, pour une modification du rassemblement à venir, l'Association européenne des clubs (ECA) a récemment menacé de ne pas autoriser les joueurs à partir pour la CAN, soulignant trois préoccupations majeures en relation avec les problèmes de santé et de sécurité liés à la pandémie de Covid-19 et à la recrudescence du variant Omicron.

"Dans ce contexte, veuillez noter que, lors de sa réunion de décembre 2021, le conseil d'administration de la CEA a reconfirmé à l'unanimité sa position selon laquelle les trois principes susmentionnés doivent être strictement respectés et, si tel n'était pas le cas, que les joueurs ne soient pas libérés pour rejoindre l'équipe nationale", peut-on lire dans une partie de la lettre de la CEA.

"A l'heure actuelle, ces trois principes risquent de ne pas être respectés dans le cadre des prochaines libérations de janvier.

"En ce qui concerne les protocoles applicables, pour autant que nous le sachions, la Caf n'a pas encore mis à disposition un protocole médical et opérationnel approprié pour le tournoi de la CAN, en l'absence duquel les clubs ne seront pas en mesure de libérer des joueurs pour le tournoi."

La Caf a maintenu que le tournoi se déroulerait comme prévu, et que les joueurs devraient honorer leurs convocations.