Crystal Palace - Tottenham : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Crystal Palace - Tottenham : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Tottenham va vouloir faire passer sa gueule de bois face à Crystal Palace. La reprise de la Premier League est loin d'être simple pour les Spurs pour le moment. Tenu en échec face à une belle équipe de Brentford, Tottenham a coulé le premier jour de l'année 2023 devant son public face à Aston Villa. Le symbole des difficultés des Spurs n'est autre que son capitaine Hugo Lloris.

L'international français a été auteur d'une énorme erreur sur l'ouverture du score d'Aston Villa, pénalisant grandement une équipe en manque d'inspiration et de créativité offensive. Cinquième de Premier League, Tottenham n'est pas encore distancé dans la course à la Ligue des champions, loin de là, mais il faudra montrer un tout autre visage pour terminer dans le top quatre en fin de saison.

Tottenham revanchard

Antonio Conte a poussé un petit coup de gueule reprochant le manque de profondeur dans son effectif après cette reprise compliquée de la saison. Reste à voir si l'Italien aura réussi à piquer son groupe et à leur provoquer une réaction pour ce match contre le Crystal Palace de Patrick Vieira. Pour les Eagles, la reprise du championnat a été mi-figue, mi-raisin.

Crystal Palace a totalement sombré devant son public pour le dernier match de 2022 face à Fulham et doit une revanche à ses supporters. En revanche, les hommes de Patrick Vieira ont vite redresser la barre avec un succès net et sans bavure sur la pelouse de Bournemouth. Onzième de Premier League, Crystal Palace peut rêver de venir se mêler à la lutte pour les compétitions européennes mais il faudra être bien plus régulier et solide à domicile.

Horaire et lieu du match Crystal Palace - Tottenham

Ville : Londres

Londres Stade : Selhurst Park

Selhurst Park Heure : 21:00 UTC+1 (heure française) / 20:00 GMT / 21:00 UTC+1 (BST) / 15:00 EST / 12:00 PST

Sur quelle chaîne TV voir Crystal Palace - Tottenham ?

Crystal Palace-Tottenham

Premier League

Mercredi 4 janvier

20h45 sur Canal + Foot

Stream : MyCanal

Prise d'antenne : 20h45 sur Canal + Foot

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme MyCanal pour les détenteurs du pack sport.

Série actuelle de Crystal Palace et de Tottenham

Crystal Palace : NDVDV



Tottenham : VVNND

Les blessés et absents de Crystal Palace et de Tottenham :

Cinq absents du côté de Crystal Palace. Patrick Vieira devra se passer de Mitchell et Tomkins, suspendus, ainsi que de Ferguson, McArthur et Johnstone, blessés.

Antonio Conte aussi a un effectif diminué pour ce derby londonien face à Crystal Palace. Lucas Moura et Richarlison, blessés de longue date, vont manquer à l'appel, tout comme Rodrigo Bentancur victime d'une lésion musculaire, tandis qu'Yves Bissouma est suspendu pour accumulation de cartons jaunes. De son côté, Kulusevski est incertain en raison d'une douleur musculaire.

Les équipes probables

XI de départ de Crystal Palace : Guaita - Clyne, Andersen, Guehi, Ward - Olise, Doucoure, Schlupp - Ayew, Zaha, Eze.

XI de départ de Tottenham : Lloris - Romero, Lenglet, Davies - Doherty, Skipp, Hojbjerg, Perisic - Gil, Kane, Son.