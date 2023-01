Crystal Palace - Manchester United : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Crystal Palace - Man Utd : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Manchester United peut se remettre à rêver. Les pensionnaires d'Old Trafford sont sur un petit nuage depuis quelques semaines et se sont offert le derby de Manchester face à City le week-end dernier. Tout va bien dans le meilleur des mondes pour les hommes d'Erik Ten Hag. Un contraste saisissant avec la dynamique actuelle de Crystal Palace.

Une seule petite victoire en cinq matches depuis la reprise pour les hommes de Patrick Vieira. Un bien maigre bilan qui va pousser les Eagles à regarder dans leur rétroviseur s'ils poursuivent sur cette pente. Crystal Palace espère être l'équipe qui gâchera les ambitions de Manchester United et les fera tomber pour la première fois depuis la reprise du championnat.

Manchester United, le trouble-fête inattendu

Néanmoins, Manchester United part largement favori de cette rencontre et si les Red Devils veulent continuer à se replacer dans la course au titre, il n'y a pas de points et de temps à perdre. Revenu à un petit point de son rival, Manchester City, deuxième de Premier League, et à neuf d'Arsenal, leader, qu'ils affronteront le week-end prochain, les Red Devils sont sur une telle dynamique que certains les imaginent désormais aller au bout.

C'était totalement impensable au début de saison après la première journée et la débâcle à Brentford. Manchester United n'a rien à perdre et tout à gagner, mais les joueurs d'Erik Ten Hag devront avoir les reins solides pour ne pas se laisser dépasser par la pression qui englobe les joueurs portant le maillot rouge de Manchester United. A eux de montrer qu'ils ont les épaules pour jouer le titre et ça passe par une victoire à Crystal Palace.

Horaire et lieu du match Crystal Palace - Manchester United

Ville : Londres

Londres Stade : Selhurst Park

Selhurst Park Heure : 21:00 UTC+1 (heure française) / 20:00 GMT / 21:00 UTC+1 (BST) / 15:00 EST / 12:00 PST

Sur quelle chaîne TV voir Crystal Palace - Manchester United ?

Crystal Palace-Man Utd

Premier League

Mercredi 18 janvier

21h00 sur Canal + Foot

Stream : My Canal

Prise d'antenne : 20h45 sur Canal + Foot

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme My Canal.

Série actuelle de Crystal Palace et de Manchester United

Crystal Palace : DVDDD



Man Utd : VVVVV

Les blessés et absents de Crystal Palace et de Manchester United :

Crystal Palace est légèrement diminué pour ce match contre les Red Devils. Deux joueurs sont d'ores et déjà forfaits, Ferguson et McArthur, blessés, tandis qu'Andersen est incertain en raison d'une douleur au mollet.

Du côté de Manchester United, cinq joueurs ne seront pas de la partie. En plus de Greenwood, écarté pour des raisons disciplinaires, Dalot et Van de Beek, blessés, sont absents tandis que Sancho et Tuanzebe ne sont pas en condition physique pour jouer cette rencontre.

Les équipes probables

XI de départ de Crystal Palace : Guaita – Clyne, Andersen, Guehi, Mitchell – Doucoure, Schlupp – Ayew, Olise, Eze - Zaha.

XI de départ de Manchester United : De Gea – Wan-Bissaka, Varane, Lisandro Martinez, Shaw - Casemiro, Fred - Antony, Eriksen, Bruno Fernandes - Rashford.