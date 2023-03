Crystal Palace - Manchester City : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Crystal Palace - Manchester City : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Après un début de mois février un peu compliqué, Manchester City a retrouvé son rythme de croisière. Les Cityzens restent sur trois succès consécutifs toutes compétitions confondues et restent dans le rétroviseur d'Arsenal. Manchester City aura à coeur de mettre un peu plus de pression sur les Gunners qui joueront le lendemain face à Fulham.

Crystal Palace devra bien évidemment faire très attention au meilleur buteur du championnat, Erling Haaland, muet face à Newcastle. Le Norvégien est rarement resté muet deux matches d'affilée cette saison et risque de vouloir retrouver le chemin du but en Premier League avant d'aborder un huitième de finale retour de Ligue des champions décisif.

Aucune victoire en 2023 pour Crystal Palace

Le seul espoir de Crystal Palace est peut-être d'ailleurs celui-ci. Manchester City a été tenu en échec en terre allemande à l'aller et Pep Guardiola pourrait donc être tenté de faire un peu tourner pour privilégier la seule compétition qu'il n'a pas gagner avec Manchester City. Malgré tout, l'Espagnol aurait une forte belle équipe à sa disposition qui pourrait amplement venir à bout de Crystal Palace.

Les hommes de Patrick Vieira sont dans le creux de la vague. Crystal Palace n'a pas gagné la moindre rencontre, toutes compétitions confondues, en 2023. Avec cinq défaites et cinq matches nuls depuis la nouvelle année, Crystal Palace se met en grand danger en Premier League et ne compte plus que cinq points d'avance sur le premier relégable. Patrick Vieira a perdu la formule magique et il est peu probable qu'elle revienne contre Manchester City.

Horaire et lieu du match Crystal Palace - Manchester City

Ville : Londres

Londres Stade : Selhurst Park

Selhurst Park Heure : 18:30 UTC+1 (heure française) / 17:30 GMT / 18:30 UTC+1 (BST) / 12:30 EST / 09:30 PST

Sur quelle chaîne TV voir Crystal Palace - Manchester City ?

Crystal Palace-Manchester City

Premier League

Samedi 11 mars

18h30 sur Canal + Foot

Stream : MyCanal

Prise d'antenne : 17h50 sur Canal + Foot

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme MyCanal.

Série actuelle de Crystal Palace et de Manchester City

Crystal Palace : DNNND



Manchester City : NNVVV

Les blessés et absents de Crystal Palace et de Manchester City :

Patrick Vieira devra faire sans Cheick Doucouré et Sam Johnstone pour ce match, tandis que Nathan Ferguson devrait être insuffisant remis pour la réception de Manchester City.

A Manchester City, Benjamin Mendy est toujours indisponible alors que Phil Foden a une douleur à la cheville et est incertain.

Les équipes probables

XI de départ de Crystal Palace : Guaita - Clyne, Andersen, Guehi, Mitchell - Milivojevic, Lokonga - Ayew, Olise, Eze - Zaha.

XI de départ de Manchester City : Ederson – Walker, Akanji, Dias, Ake – Rodri, Gündogan - Mahrez, De Bruyne, Grealish - Haaland.