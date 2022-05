Crystal Palace : Eberechi Eze revient sur son parcours avec les Eagles

L'espoir nigérian Eberechi Eze pense qu'il aura besoin de temps pour revenir à son meilleur niveau, malgré sa présence sur la feuille de match de Crystal Palace lors de la victoire 2-1 de Southampton en Premier League, samedi.

"Ce voyage était fou"

Le joueur de 23 ans a marqué d'une volée de 15 mètres pour égaliser après l'ouverture du score d'Oriol Romeu pour les hôtes, avant que le remplaçant Wilfried Zaha n'inscrive le but de la victoire dans le temps additionnel.

Ce n'était que le neuvième match de la saison d'Eze et son premier but pour l'équipe dans la campagne en cours après une période sur la touche provoquée par des blessures.

"Je suis tellement reconnaissant à Dieu que cette opportunité se soit présentée... et que j'aie pu contribuer et aider l'équipe. C'était un grand moment pour moi, ma famille et tous ceux qui m'ont soutenu dans ce voyage - parce que c'était fou", a déclaré Eze à la télévision en ligne de Crystal Palace.

"Je pense que la saison a été longue, il a fallu attendre, être patient, continuer à travailler dur. Ça a été difficile par moments.

"Je me suis senti bien, je sens que je me remets dans le bain. Évidemment, ça va prendre du temps, il faut encore plus de matches et plus de temps sur le terrain pour revenir à moi. Mais à chaque instant, je suis très reconnaissant."

Le rôle majeur de Vieira dans son retour

Le milieu offensif n'a pas tari d'éloges à l'égard de ses coéquipiers et de son manager Patrick Vieira pour leur rôle dans son retour après un cauchemar de blessures.

"Le sentiment est fort car ils savent tous ce que j'ai dû traverser et ce que j'ai fait pour revenir. C'est un grand moment pour moi, mais j'imagine que pour eux, le sentiment qu'ils ressentent pour moi doit être fou aussi", a poursuivi Eze.

"Je pense que jouer avec des joueurs comme ça, c'est ce que vous voulez faire ; vous voulez être avec des gars qui sont créatifs, qui marquent, qui aident. C'est un bon groupe de personnes, un bon groupe de joueurs, dont je fais partie en ce moment."

Eze a conclu en exprimant son optimisme quant au fait que d'autres buts viendront pour lui dans les matchs à venir.

"Je ne veux pas m'arrêter ici, je ne veux pas terminer ici. Je veux continuer à aller de l'avant, à marquer des buts et à contribuer à l'équipe, à faire de bonnes performances et, si Dieu le veut, ça ira de mieux en mieux à partir de maintenant."