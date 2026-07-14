Cross dévoile le secret de l'explosion de Bellingham sous Tuchel !

L’Allemand Toni Kroos, ex-star du Real Madrid, a pris la défense de l’entraîneur Thomas Tuchel et de la pépite anglaise Jude Bellingham après la polémique née de la victoire de l’Angleterre face à la Norvège en quarts de finale de la Coupe du monde, estimant que la situation avait été grossièrement exagérée par les médias.

Dans une vidéo diffusée sur TikTok, dans le cadre de son émission « Kroos & Kroos : la Coupe du monde sous la loupe », il a déclaré : « Qui d’autre que l’entraîneur a le droit de dire ce qui n’a pas fonctionné ? Surtout quand il vient de passer deux minutes à vanter l’incroyable mentalité de l’équipe. »

L’ancien international allemand a ajouté : « Tuchel a raison de souligner que l’équipe n’a pas bien joué. Vous allez maintenant affronter l’Argentine, puis l’Espagne ou la France. Vous ne gagnerez pas deux fois de plus uniquement grâce à la chance ou à la mentalité. Vous avez un entraîneur qui sait gérer les matchs à élimination directe ; il l’a prouvé à maintes reprises dans le football de clubs. »

Tuchel avait déclenché la polémique en conférence de presse : « Je ne suis pas satisfait de la prestation des joueurs. Nous nous compliquons beaucoup trop la tâche. » Des propos qui avaient poussé Bellingham à répondre publiquement : « Peut-être qu’il ne sait pas ce que c’est que de jouer dans ces conditions contre Haaland, Ødegaard, Nosa et Sorloth. »

Mais Kroos a défendu la réaction de la star du Real Madrid en affirmant : « Je suis allé plusieurs fois à Miami ; l’humidité y est insupportable. Quand on y joue 120 minutes, on n’a pas envie d’entendre qu’on a été catastrophique, surtout quand on se qualifie. D’où une certaine irritation. »

Il a conclu en minimisant le conflit : « Je pense que la situation a été exagérément amplifiée ; je ne crois pas qu’il y ait de réelles divergences d’opinion. J’ai entendu des déclarations de joueurs qui ont ouvertement salué le discours de Tuchel. »

De son côté, Bellingham a publié sur son compte Instagram, suivi par 46,8 millions d’abonnés : « Nous sommes toujours en lice. Maintenant, place aux demi-finales. Gardons confiance ! », dans un message motivant avant le match très attendu contre l’Argentine.