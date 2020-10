Croatie-France, Didier Deschamps : "3-5-2, 4-4-2 losange... Je veux élargir notre palette"

Après le 3-5-2 du mois dernier, les Bleus viennent d'enchaîner deux matches en 4-4-2 losange. Une variété tactique souhaitée par Didier Deschamps.

Didier Deschamps était en conférence de presse avant d'affronter la , mercredi (20h45) en Ligue des Nations. Le sélectionneur a rappelé sa volonté d'élargir la palette tactique des Bleus. Il a aussi annoncé que le fait que le PSG et Rennes jouent dès vendredi en n'influerait pas sur les choix concernant l'équipe qui débutera mercredi soir. Presnel Kimpembe, Kylian Mbappé, Steven Nzonzi et Eduardo Camavinga sont tous concernés.

Un match devant 7 000 spectateurs

Didier Deschamps : C'est plutôt une bonne chose pour les joueurs qu'il y ait des spectateurs dans le stade. Après, que ce soit des supporters croates, c'est mieux pour la Croatie. Mais il faut voir ça du bon côté. À partir du moment où les autorités croates ont décidé que c'était possible, il n'y a pas à discuter. Pour nous, en , ce n'est pas possible, il n'y a pas à discuter non plus. Des décisions sont prises, il faut les accepter.

"Giroud est disponible et capable d'enchaîner"

Olivier Giroud encore titulaire ?

Tout le monde participera à la séance ce soir, qui sera relativement courte après notre match de dimanche. Olivier est disponible comme l'ensemble des joueurs. Il est capable d'enchaîner. Je réfléchirai le concernant, comme je réfléchirai pour les autres.

Rennais et Parisiens ménagés car ils jouent vendredi ? Non !

Ce critère ne rentrera pas dans ma prise de décision. Je ferai mes choix par rapport à d'autres critères que celui-là.

Kingsley Coman

Il a l'habitude d'être plutôt sur un côté au Bayern, dans une animation différente. Il a cette capacité à pouvoir créer des décalages sur l'aile, même si depuis la saison dernière il est un petit peu plus axial. Il a marqué des buts décisifs dont le dernier qui a permis au Bayern de gagner la . Il sait très bien comment je compte l'utiliser et ce que j'attends de lui, que ce soit au début ou pendant le match.

"Avec Modric, la Croatie est bien plus forte"

Les essais tactiques de l'équipe de France

Je veux élargir notre palette. On doit garder la base qui était notre force, mais aussi travailler notre variété. Ce n'est pas parce que ça marche bien à un moment donné que ça marchera toujours, même si ça peut continuer à fonctionner. Le système à trois utilisé en septembre n'est pas non plus parti aux oubliettes. Je l'ai dit et le répète. J'ai estimé que les rassemblements de septembre, octobre et novembre étaient le bon moment pour essayer des choses.

Le retour de Luka Modric

C'est un très, très grand joueur. Avec lui, la Croatie est bien plus forte. Il a une grande influence. C'est un leader technique et psychologique. Il n'a pas été Ballon d'Or pour rien. Si la Croatie est arrivée en finale de la , c'est en grande partie grâce à Luka Modric. J'ai eu la chance de le croiser, c'est une bonne personne avec beaucoup d'humilité. Lorsqu'il a le ballon dans les pieds, il est capable de bonifier le jeu de la Croatie.