Croatie - Canada : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles avant Croatie-Canada.

Deux équipes à la relance. Respectivement tenue en échec par le Maroc et battu par la Belgique, la Croatie et le Canada seront en quête d'un premier succès ce dimanche dans cette Coupe du monde pour se relancer dans la course aux huitièmes de finale.

Finaliste en 2018, Luka Modric et consorts voudront frapper fort avant de terminer cette phase de poule contre la Belgique. De son côté, le Canada se verrait bien entretenir l'espoir pour son grand retour en Coupe du monde.

Date, horaire et lieu de Croatie-Canada

Date : dimanche 27 novembre 2022

Ville : Doha (Qatar)

Stade : Khalifa Stadium

Heure du coup d'envoi : 17h00 heure française

Compétition : deuxième journée de la phase de groupes (groupe F) de la Coupe du monde 2022.

Sur quelle chaîne voir le match Croatie-Canada ?

En France, la confrontation entre la Belgique et le Maroc sera diffusée sur beIN SPORTS 1 (chaîne payante).

Le streaming pour voir le match Croatie-Canada

En France, il sera de possible de voir la rencontre en Streaming via plusieurs applications : beIN CONNECT et MyCanal.

Les compositions probables de Croatie-Canada

L'équipe probable de la Croatie : Livakovic - Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa - Modric, Brozovic, Kovacic - Pasalic - Kramaric, Perisic.

L'équipe probable du Canada : Borjan - Laryea, Johnston, Vitoria, Miller, Davies - Eustaquio, Hutchinson - Buchanan, David, Hoilett.