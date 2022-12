Croatie-Brésil : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Croatie-Brésil.

Le quart de finale entre la Croatie et et le Brésil semble être le plus déséquilibré sur le papier. Et pourtant, il y a d'un côté, le dernier finaliste de la Coupe du monde face au finaliste de la dernière Copa America, mais le Brésil dégage une telle sérénité depuis le début de la compétition qu'il est difficile de ne pas voir la Seleçao partir favorite de cette rencontre.

Le Brésil fait peur

Le Brésil est en mission : mettre fin à vingt ans de disette en Coupe du monde et remporter une sixième étoile. La Seleçao a envoyé un message au tour précédent en tuant tout suspens en moins d'une demi heure face à la Corée du Sud. La puissance de frappe offensive du Brésil est effrayante et sa défense est pas mal non plus. Enfin sollicité, Alisson a démontré face à la Corée du Sud qu'il serait difficile à franchir.

Autant dire que le Brésil a toutes les armes pour aller au bout. En face, la Croatie a eu très chaud face à la surprise du tournoi, le Japon. Le finaliste de la Coupe du monde 2018 a dû s'en remettre aux arrêts de son gardien lors de la séance de tirs au but pour figurer parmi les huit meilleures équipes de la compétition. La Croatie devra faire le match parfait pour inquiéter le Brésil et surtout espérer que la Seleçao déjoue ou se manque.

La Croatie condamnée à l'exploit

Bien évidemment, l'équipe croate ne manque pas de qualité dans son effectif avec un milieu de terrain très intéressant composé de Luka Modric, Marcelo Brozovic et Mateo Kovacic. Ce trio aura la lourde responsabilité de créer et de garder le ballon au maximum pour éviter de laisser le Brésil s'installer dans la moitié de terrain croate et mettre la main mise sur la rencontre. Une élimination du Brésil face à la Croatie serait une immense surprise, mais dans son histoire récente, la Croatie a été habituée à être l'outsider tandis que le Brésil n'a pas toujours assumé son statut de favori. Un choc à ne manquer sous aucun prétexte.

Sur quelle chaîne voir Croatie - Brésil ?

Match Croatie-Brésil Date 09/12/2022 Heure 16 heures Chaînes BeIN Sports 1

Le match entre la Croatie et le Brésil sera diffusé sur BeIN Sports 1. Il sera également possible de suivre le match via MyCanal en streaming.

Chaîne Streaming BeIN Sports 1 BeIN Connect, MyCanal

Les compositions probables de Croatie-Brésil

On ne change pas une équipe qui gagne et encore moins lorsqu'on n'a pas la moindre raison de la changer. Pour le Brésil, aucun nouvel absent n'est à noter, en revanche, Alex Sandro pourrait faire son retour, lui qui était blessé au tour précédent. Si le Turinois est apte, ce sera le seul changement dans le onze de Tite et il prendrait le couloir gauche de la défense tandis que Danilo passerait à droite et Eder Militao retournerait sur le banc.

Dans le cas ou Alex Sandro est encore trop juste, Tite conservera la même défense et même globalement le même onze de départ. Thiago Silva et Marquinhos sont indéboulonnables en défense centrale tandis que le quatuor offensif Raphinha, Neymar, Vinicius Junior, Richarlison a fait des malheurs. Au milieu de terrain, Casemiro est lui aussi intouchable et sera selon toute vraisemblance accompagner par Lucas Paqueta comme en huitième de finale.

Du côté de la Croatie, certes, l'équipe de Zlatko Dalic a éprouvé des difficultés face au Japon, mais le sélectionneur croate qui avait aligné son onze type va s'appuyer sur les mêmes joueurs face au Brésil. Héros du huitième de finale, Livakovic gardera les buts. Il sera protégé par la charnière Lovren-Gvardiol, une charnière avec de l'expérience et avec la fougue de la jeunesse. Sur les côtés, Juranovic et Barisic seront reconduits.

Au milieu de terrain sans aucune surprise, le trio magique Brozovic, Modric et Kovacic aura la confiance de Zlatko Dalic et aura de grandes responsabilités face au Brésil. Devant, Kramaric, et Perisic, buteur au dernier match, seront chargés d'alimenter Petkovic.

La composition probable de la Croatie : Livakovic - Juranovic, Lovren, Gvardiol, Barisic - Brozovic, Modric, Kovacic - Kramaric, Petkovic, Perisic.

La composition probable du Brésil : Alisson - Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro – Casemiro, Lucas Paqueta – Raphinha, Neymar, Vinicius Junior - Richarlison.

Cinq derniers résultats

Croatie Brésil Japon 1 -1 (1-3TAB) Croatie (05/12/2022) Brésil 4-1 Corée du Sud (05/12/2022) Croatie 0-0 Belgique (01/12/2022) Cameroun 1-0 Brésil (02/12/2022) Croatie 4-1 Canada (27/11/2022) Brésil 1-0 Suisse (28/11/2022) Maroc 0-0 Croatie (23/11/2022) Brésil 2-0 Serbie (24/11/2022) Arabie Souadite 0-1 Croatie (16/11/2022) Brésil 5-1 Tunisie (27/09/2022)

Confrontations directes entre la Croatie et le Brésil