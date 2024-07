Cristiano Ronaldo supplié d'arrêter sa carrière

Roy Keane, Ian Wright et Gary Neville ont demandé à Cristiano Ronaldo de se retirer du football international après la débâcle de l'Euro 2024.

L'aventure de Ronaldo et du Portugal à l'Euro 2024 s'est achevée vendredi dernier avec la défaite de l'équipe de France au tie-break et l'élimination en quart de finale. Pour la première fois de son illustre carrière, la star d'Al-Nassr n'a pas réussi à marquer une seule fois dans une compétition majeure.

Les spéculations vont bon train sur l'avenir de l'attaquant de 39 ans dans le football international et sur la question de savoir si le Championnat d'Europe en Allemagne était la dernière danse de l'attaquant légendaire dans l'arène internationale. Aujourd'hui, les experts et les anciens joueurs Keane, Wright et Neville ont rejoint le groupe et souhaitent que le capitaine du Portugal prenne du recul par rapport à l'équipe nationale.

Lors de l'émission Stick to Football de Sky Sports : The Overlap Special, Wright a d'abord déclaré : "Le Portugal devrait être très déçu de cela [être éliminé de l'EURO 2024] simplement parce que son équipe est très bonne - quand vous la regardez de la défense à l'attaque. Vu la façon dont il [Cristiano Ronaldo] a joué à l'EURO 2024, Diogo Jota doit être déçu de ne pas avoir pu entrer sur le terrain.

"Ce que j'ai vu de lui [Cristiano Ronaldo], c'est qu'il ne peut pas le faire à ce niveau maintenant. Aussi bon qu'il soit, aussi en forme qu'il soit, aussi motivé qu'il soit, vous pouvez voir qu'il n'arrive pas à sortir ses pieds pour tirer, le mouvement avec une tête, il ne peut pas passer un défenseur maintenant".

Keane a ensuite ajouté : "Il [Cristiano Ronaldo] devrait faire une pause et prendre du recul par rapport au football international, et s'il joue encore en club, il devrait alors s'intéresser à la Coupe du monde lorsqu'elle se présentera. Nous nous intéressons à [Harry] Kane quand il n'est pas dans le coup et que vos principaux buteurs ne sont pas là, vous jouez à dix. Quand vous jouez au plus haut niveau, vous ne pouvez vraiment pas porter n'importe qui. Son mouvement [Cristiano Ronaldo] est toujours là - contre la France, il a été brillant.

"Il [Cristiano Ronaldo] peut continuer à jouer, mais pas au niveau international. Combien de footballeurs connaissons-nous qui ont arrêté de jouer au football international à un jeune âge et qui ont évidemment poursuivi leur carrière en club ? Une partie de votre décision [lorsque vous arrivez à la fin de votre carrière] consiste à prendre du recul pour laisser les autres joueurs apprendre. Vous risquez de freiner certains joueurs et ce n'est pas bon pour l'ensemble de l'équipe.

Neville a ensuite conclu la discussion en disant : "Cette dynamique de désir incroyable, de combat personnel, de détermination - toutes ces choses que vous aimez chez lui [Cristiano Ronaldo] - est-elle trop pesante pour le reste des joueurs, le manager et le pays ? Il y a deux choses : d'une part, le joueur sait parfois quand il faut laisser tomber, mais il y a des joueurs qui ne le savent pas et qui ont besoin qu'on leur dise, mais il y a un élément qui est de savoir qui lui dit [à Cristiano Ronaldo].

"Je ne pense pas qu'il [Cristiano Ronaldo] en soit capable. En fin de compte, je ne dis pas que si le Portugal avait joué avec Diogo Jota, il aurait fait mieux dans ce tournoi ou n'aurait pas fait mieux, mais la nature envahissante de sa présence est énorme - c'était le cas à Manchester United à la fin.

L'ancienne superstar de Manchester United et du Real Madrid est actuellement en vacances avec sa famille avant de retourner en Arabie saoudite pour préparer la saison 2024/25 de la Saudi Pro League.