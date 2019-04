Cristiano Ronaldo s'entraîne normalement avant le quart de finale aller de la Ligue des champions face à l'Ajax

Deux semaines après sa blessure en sélection avec le Portugal, le quintuple Ballon d'Or semble apte pour disputer le match à Amsterdam.

Après deux semaines d'absence suite à une blessure intervenue en sélection avec le , lors du match comptant pour les éliminatoires de l' contre l' , Cristiano Ronaldo est proche de son retour à la compétition. L'attaquant portugais s'est entraîné normalement ce mardi à la veille du quart de finale aller de face à l' Amsterdam.

Sky Sport rapporte ainsi le quintuple Ballon d'Or, qui avait rejoint la Vieille Dame cet été en provenance du , a effectué la séance du jour sans problème particulier. Néanmoins les Bianconeri comptent tout de même quelques pépins physiques.

Ainsi, Emre Can et Giorgio Chiellini sont très incertains pour affronter l'Ajax Amsterdam mercredi soir. Pour l'instant le défenseur central italien et l'international allemand ne sont pas encore déclarés forfaits.

Massimiliano Allegri est attendu ce mardi en conférence de presse et devrait donner plus de détails à ce sujet.