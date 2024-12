Cristiano Ronaldo secrètement marié ?

Cristiano Ronaldo a peut-être laissé échapper qu'il était marié à sa compagne Georgina Rodriguez lors d'un discours aux Globe Soccer Awards 2024.

Lors de la cérémonie de remise des prix, le joueur de 39 ans a reçu le prix du meilleur joueur du Moyen-Orient et celui du meilleur buteur de tous les temps. Lors de son discours de remerciement, la star d'Al-Nassr a dédié le prix à sa "femme" Rodriguez et à son fils, Cristiano Junior. Cela a conduit de nombreuses personnes à théoriser que les deux se sont secrètement mariés.

Vendredi, il a déclaré lors de la cérémonie de remise des prix à Dubaï : "C'est un grand plaisir de remporter ce trophée. Mon fils aîné est ici, ma femme [Georgina] est ici."

Ronaldo et Rodriguez sont ensemble depuis 2016 et ont deux enfants, Alana Martina, huit ans, et Bella, deux ans. De plus, elle est également la belle-mère de ses trois autres enfants : les jumeaux Eva et Mateo, sept ans, et Cristiano Jr. Dans cette optique, se marier ne serait pas une grande surprise, mais la perspective que cela se fasse en secret va certainement intéresser les gens.

Bien que leur statut relationnel puisse être clarifié à une date ultérieure, Ronaldo se préparera pour le premier match d'Al-Nassr en 2025 ; un affrontement à domicile contre Al Akhdoud en Saudi Pro League.