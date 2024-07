Cristiano Ronaldo souhaiterait participer au Modnial 2026 en Amérique du Nord, bien qu'il n'ait pas réussi à impressionner lors de l'Euro 2024.

Pour la première fois de sa carrière, l'attaquant talisman n'a pas marqué dans une grande compétition internationale. Après avoir participé à son sixième Championnat d'Europe, un record, Ronaldo visait un deuxième record, celui de devenir le premier joueur de l'histoire à marquer dans six éditions différentes de l'Euro. Il est passé tout près de l'exploit lors de son dernier match, lorsque le Portugal a obtenu un penalty en prolongation contre la Slovénie. La superstar d'Al-Nassr a cependant gâché le penalty et a ensuite fondu en larmes.

Les performances de la légende portugaise ont fait l'objet d'un examen minutieux, car on le voit souvent lutter pour remporter les duels aériens, un domaine dans lequel il était passé maître à l'époque de sa splendeur. Selon Relevo, il est peu probable que le Championnat d'Europe soit la dernière danse de Ronaldo, car il veut absolument participer à la Coupe du monde deux ans plus tard. Il y a un record qu'il vise toujours au crépuscule de sa carrière : devenir le premier joueur de l'histoire à participer et à marquer dans six éditions de la compétition phare.

Avant de se rendre en Allemagne pour l'Euro, l'ancien joueur de Manchester United et du Real Madrid s'est illustré dans la Pro League saoudienne en inscrivant 50 buts toutes compétitions confondues pour le compte d'Al-Nassr.

La superstar sera de retour en action vendredi, lorsque l'équipe de Roberto Martinez affrontera la France, vainqueur de la Coupe du monde 2018, lors d'un quart de finale de l'Euro 2024. Ronaldo a déclaré qu'il s'agirait du dernier Championnat d'Europe de sa carrière.