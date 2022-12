Cristiano Ronaldo s’entraîne au Real Madrid !

Cristiano Ronaldo est actuellement à Madrid, où il a reçu l'autorisation de s'entraîner au centre d'entraînement du Real.

Après la Coupe du monde, l’avenir de Cristiano Ronaldo devrait sans aucun doute être au centre de l’attention dans le football mondial. Sans club depuis sa rupture de contrat avec Manchester United, l’attaquant de 37 ans est revenu du Qatar après son élimination en quart de finale de la Coupe du monde avec le Portugal face au Maroc (0-1). Et pour le moment, difficile de dire où le quintuple Ballon d’Or poursuivra sa saison 2022-2023, lors de laquelle il n’a pour l’instant disputé que 16 matches, pour 3 buts et 2 passes décisives. Un départ exotique est envisagé, les clubs d’Al-Nassr et Al-Sadd ont manifesté leur intérêt et sont prêts à toutes les folies financières pour attirer l’ancien mancunien.

Ronaldo s’entraîne à Madrid

Mais ce mercredi, la dernière apparition de CR7 risque de faire beaucoup de bruit en Espagne. Comme le révèle Relevo, la star portugaise serait actuellement à Madrid, où il aurait reçu l’autorisation de s’entraîner à Valdebebas, le centre d’entraînement du Real Madrid. Selon le média espagnol, le meilleur buteur de l’histoire du Real s’entraîne seul sur un terrain à part afin de maintenir sa condition physique, preuve qu’il ne compte pas arrêter sa carrière de sitôt. Reste maintenant à savoir s’il s’agit seulement d’une situation provisoire ou si un improbable retour à la Maison blanche pourrait avoir lieu.