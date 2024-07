Cristiano Ronaldo retrouve le sourire

Cristiano Ronaldo est passé des larmes aux rires en l'espace de quelques jours. Georgina et ses enfants ont aidé à redonner le sourire à CR7.

La superstar portugaise a vécu un moment difficile lors de l'Euro 2024, le 11e tournoi majeur de sa remarquable carrière ne s'étant pas déroulé comme prévu. Le grand joueur de tous les temps n'a pas réussi à trouver la cible lors de cet événement, et l'émotion l'a envahi lorsqu'il a manqué un penalty en huitième de finale contre la Slovénie.

La défaite aux tirs au but en quart de finale contre la France a été plus douloureuse que prévu, et Ronaldo a pris ses vacances d'été plus tôt qu'il ne l'avait prévu. Il a toutefois rapidement oublié la douleur d'avoir manqué un autre trophée en Allemagne.

Ronaldo passe désormais son temps sur une plage paradisiaque avec sa jeune famille, où il profite du soleil pendant la journée et se détend sous les étoiles le soir. Ses enfants l'amusent et le divertissent, le football étant apparemment la dernière chose à laquelle il pense.

On s'est demandé combien de temps encore Ronaldo pourrait continuer à jouer au niveau international, alors qu'on s'interroge régulièrement sur sa place de titulaire à l'Euro 2024, mais il a été question qu'il participe à la Coupe du monde 2026 et une récolte de 50 buts pour Al-Nassr la saison dernière suggère que le joueur de 39 ans ne ralentira pas de sitôt.