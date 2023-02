Cristiano Ronaldo rend la vie d'Al-Nassr "difficile" selon un de ses coéquipiers

Un coéquipier de Cristiano Ronaldo a admis que la présence de la superstar portugaise rendait la vie "difficile" à Al-Nassr.

Le quintuple Ballon d'Or a effectué un transfert stupéfiant en Arabie saoudite après avoir été libéré par Manchester United. Le contrat le plus lucratif du football mondial a été signé lors de son départ pour le Moyen-Orient. Mais tout n'est pas parfait pour Cristiano Ronaldo pour ses débuts dans sa nouvelle aventure en Arabie Saoudite.

"Tous les adversaires sont motivés"

En effet, Cristiano Ronaldo n'a pas eu l'impact immédiat que l'on attendait de lui à Riyad, avec un seul but inscrit sur penalty au cours d'un parcours qui a vu Al-Nassr remporter une des deux rencontres, l'autre s'étant soldé par un match nul, de championnat et subir une défaite en Supercoupe saoudienne contre Al-Ittihad, dès les demi-finales de la compétition.

Si tout le monde est bien évidemment ravi à Al-Nassr de pouvoir côtoyer un aussi grand champion que Cristiano Ronaldo et est confiant pour l'avenir, pour le moment, l'arrivée du Portugais n'a pas eu que des effets positifs. La pression s'est accrue sur Al-Nassr et les adversaire du club entraîné par Rudi Garcia sont encore plus motivés à l'idée de les affronter.

"CR7 s'est déjà débarrassé de la pression"

Gustavo, l'ancienne star du Bayern Munich et du Brésil, est ravi d'avoir Ronaldo à bord, mais a confié à RT Arabic les problèmes que peut poser l'acquisition d'une telle figure emblématique : "Il est certain que la présence de Cristiano nous complique la tâche, car toutes les équipes cherchent à participer contre lui de la meilleure façon possible, et il donne de la motivation à tout le monde dans l'équipe adverse".

Gustavo a ajouté sur les avantages que Ronaldo apporte : "Sa présence à Al-Nassr donne un grand avantage au groupe car nous apprenons de lui tous les jours, étant donné les grandes capacités qu'il possède, tant sur le plan technique que physique. Cristiano Ronaldo a été créé pour les défis et il les réussit toujours. Et tout le monde ici attend ce qu'il va présenter. Il a déjà marqué son premier but, et il s'est donc débarrassé de la pression".

Al-Nassr reprendra la compétition jeudi, lors d'un déplacement à Al-Wehda, un match durant lequel Cristiano Ronaldo espèrera trouver le chemin des filets pour célébrer son 38e anniversaire de la plus belle manière. Al-Nassr est en tête du championnat saoudien mais son avance a fondu comme neige au soleil. Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo partagent la tête avec Al-Ittihad et Al-Shabab, ces derniers comptant un match de plus.