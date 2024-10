Cristiano Ronaldo rend hommage à une légende du sport

Pologne vs Portugal

Cristiano Ronaldo a adressé un message sincère à Rafael Nadal après que l'Espagnol a annoncé sa retraite du tennis.

Nadal est l'un des plus grands noms du sport du 21e siècle, voire de tous les temps, et le maestro espagnol a annoncé sa retraite du tennis professionnel à la fin de l'année après avoir joué dans les huitièmes de finale de la Coupe Davis. Le champion de Grand Chelem à 22 reprises a connu des difficultés au cours de la dernière année après une opération de la hanche et a maintenant décidé de mettre un terme à sa carrière à l'âge de 38 ans. Ronaldo a rendu un hommage sincère à la légende du tennis, qui est également un grand fan du Real Madrid.

Sous l'annonce de la retraite de Nadal sur Instagram, Ronaldo a écrit : "Rafa, quelle carrière incroyable tu as eue ! Ton dévouement, ta passion et ton incroyable talent ont inspiré des millions de personnes dans le monde. Ce fut un honneur d'être témoin de ton parcours et de pouvoir t'appeler un ami. Félicitations pour une carrière incroyable ! Profite de ta retraite !"

Les stars du Real Madrid Kylian Mbappé, Vinicius Jr et Lucas Vazquez ont également envoyé des messages à Nadal sous la publication Instagram.

Mbappé a écrit : "Félicitations pour ta carrière Rafa, un exemple en tant que joueur et en tant que personne. Profite bien de ta retraite. Tu seras toujours une légende."

Vinicius a écrit : "LÉGENDE !!! Félicitations pour tout. Cela a été un plaisir de te voir si longtemps au plus haut !! Tu es un exemple pour tous. Merci pour beaucoup !!"

Vazquez a écrit : "Félicitations pour ta carrière Rafa ! Tu es le plus grand exemple des valeurs sportives ! Merci de nous avoir fait autant apprécier le tennis et de toujours représenter l'Espagne ! Tu es un vrai GOAT"

Le vainqueur record de Roland Garros a révélé qu'il prendrait sa retraite après avoir représenté l'Espagne à la Coupe Davis à Malaga en novembre.