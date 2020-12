Cristiano Ronaldo remporte le Golden Foot 2020

Crise sanitaire oblige, le Ballon d’Or a décidé de faire relâche cette saison et empêchera donc Cristiano Ronaldo d’être en mesure d’égaler son rival de toujours, Lionel Messi. Quoi qu’il arrive, il aurait certainement été compliqué pour le Portugais de tenir la dragée haute à Robert Lewandowski, considéré comme le favori numéro 1 si l’édition 2020 du Ballon d’Or s’était tenue.

Il faut dire que le Polonais a roulé sur l’Europe avec le , faisant le quadruplé avec son club, le tout en empilant les buts les uns après les autres. Qu’importe, Cristiano Ronaldo ne finira pas bredouille cette année 2020 si particulière. Champion d’ pour la deuxième année consécutive avec la Turin, l’international portugais continue d’affoler les compteurs en club comme en sélection.

Ces performances collectives et individuelles ont été récompensées puisque le quintuple Ballon d’Or s’est vu décerner le « Golden Foot 2020 ». Ce trophée individuel a été créé en 2003 et vise à récompenser « des joueurs extraordinaires qui ont fait rêver des générations entières de fans, réalisant des exploits incroyables. » Le titre en et ses 37 buts en 46 matches la saison dernière n’ont donc pas été les seuls critères choisis.

En effet, le « Golden Foot » s’adresse uniquement aux joueurs âgés de plus de 28 ans et se basent sur l’ensemble de la carrière. Il est également unique puisqu’il ne peut être remporté qu’à une seule reprise. En remportant celui de l’édition 2020, Cristiano Ronaldo peut donc désormais le rayer à jamais de sa liste.

Cristiano Ronaldo succède à quelques « monstres » du football, comme l’Italien Roberto Baggio, sacré le premier en 2003, ou encore à Ronaldo (2006), Ronaldinho (2009), Didier Drogba (2013), sans oublier Samuel Eto’o (2015) et plus récemment Edinson Cavani (2018) ou encore Luka Modric (2019). Lionel Messi ne l'a lui encore jamais remporté.

Le Portugais devrait recevoir son trophée avant la fin de l’année et devra se soumettre à la tradition en apposant ses empreintes de main sur la fameuse « Promenade des Champions » à . A noter que la Juventus Turin fait coup double puisqu’Andrea Allegni a décroché le premier « Golden Foot Prestige » qui récompense un acteur du football mondial.

