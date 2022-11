Cristiano Ronaldo promet de grandes révélations concernant Lionel Messi !

Dans son interview accordée à Piers Morgan, Cristiano Ronaldo fera certaines déclarations fortes sur Lionel Messi.

Depuis plusieurs jours, Cristiano Ronaldo monopolise l’actualité du football mondial, et ce n’est pas pour ses performances sur le terrain comme il en a l’habitude, mais pour ses déclarations récentes. Ce mercredi soir sera publiée dans son intégralité l’interview qu’il a accordée au journaliste britannique Piers Morgan, et elle promet d’être explosive. Les premiers extraits sortis avaient pris pour cible Manchester United, son entraîneur Erik Ten Hag ainsi que sa direction, et même des anciens tels que Ralf Rangnick et Wayne Rooney n’y ont pas échappé, et les prochains devraient s’attaquer à... Lionel Messi.

Ronaldo devrait s’exprimer sur Messi

Grand rival de l’international portugais pendant une quinzaine d’années, l'ancien Barcelonais a pendant longtemps partagé les Ballons d’Or avec l'ex-Madrilène, en glanant 7 contre 5. Ce mercredi, Piers Morgan a annoncé que l’ancien joueur du Real Madrid évoque le sujet de son éternel rival dans son interview, et cela promet d’être bouillant.

Lots of people asking if Ronaldo talks about Messi in my interview.. oh yes, and what he says will make huge headlines. pic.twitter.com/TbGSRoNXx6 — Piers Morgan (@piersmorgan) November 16, 2022

« Beaucoup de gens me demandent si Ronaldo parle de Messi dans mon interview. Oh oui, et ce qu’il dit va faire la Une des journaux », a-t-il expliqué sur son compte Twitter. À quelques jours du coup d’envoi de la Coupe du Monde, le Portugais risque de faire trembler le monde du football d’une toute autre manière.