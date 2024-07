Cristiano Ronaldo plus gros flop de l'Euro ?

Cristiano Ronaldo a reçu l'étiquette indésirable de "plus grand flop" lors de l'Euro 2024

Ronaldo, quintuple Ballon d'Or, s'apprêtait à disputer sa 11e grande compétition internationale, fort d'une saison à 50 buts avec le club saoudien d'Al-Nassr en Pro League. En Allemagne, il n'a pas réussi à marquer le moindre but. Il a manqué un penalty en prolongation lors du huitième de finale contre la Slovénie, ce qui l'a fait fondre en larmes.

Ronaldo ne participera pas à un autre Euro, puisqu'il aura 40 ans en février 2025, et l'ancien international français William Gallas estime qu'il a tiré sa révérence dans un style inoubliable. L'ancien défenseur de Chelsea, qui a déjà affronté CR7 en Premier League, a déclaré à Lord Ping lorsqu'on lui a demandé de citer son plus grand échec : "Je vais avoir des ennuis en disant cela, et avant cela, je dois préciser qu'il s'agit d'un joueur que je respecte totalement. Pour son dernier Euro, je voulais que Ronaldo brille dans cette compétition parce qu'il le mérite après ce qu'il a fait dans le football et pour l'exemple qu'il a donné aux plus jeunes. Malheureusement, cette fois-ci, cela n'a pas été le cas. Ecoutez, je l'aime en tant que professionnel. J'aime son attitude et son désir. J'aime ce qu'il a accompli au cours de sa carrière, il m'est donc difficile de le considérer comme le plus grand échec de l'Euro 2024, mais les performances n'ont tout simplement pas été au rendez-vous.

"Il est difficile pour moi de le distinguer. Tout le monde dira qu'il a 39 ans, mais je pense que les fans de football du monde entier attendaient davantage de lui lors de ce tournoi. Nous voulions le voir faire quelque chose de spécial pour son dernier Euro, et cela aurait été une histoire brillante et une manière brillante de célébrer sa carrière légendaire. Malheureusement, il n'a pas marqué un seul but et on a eu l'impression qu'il jouait avec trop de pression sur les épaules. En fin de compte, c'était vraiment difficile pour lui. Il n'a pas été la seule star à ne pas briller lors de ce tournoi. [Kylian] Mbappé n'a pas été à la hauteur. Harry Kane n'a pas été à son meilleur niveau".

Alors que Ronaldo approche de la fin de sa remarquable carrière, Gallas pense qu'il lui reste encore un tournoi à disputer. Il ajoute que le champion du monde portugais peut encore entrer dans l'histoire : "Je pense que Cristiano Ronaldo ira encore à la Coupe du monde en 2026, mais il n'est pas certain qu'il soit un titulaire indiscutable pour le Portugal. Après ses performances à l'Euro, je pense qu'il sera très difficile pour lui d'être dans le onze de départ de la meilleure équipe du Portugal. Je le vois très bien dans ce rôle. Je pense qu'il veut terminer sa carrière comme le seul joueur de l'histoire à avoir participé à six Coupes du monde et six Championnats d'Europe, il a fait la dernière partie et je m'attends à ce qu'il fasse la première. Après ses difficultés lors de ce tournoi, il serait très difficile pour Roberto Martinez de persévérer avec lui en tant qu'attaquant principal du Portugal".

Ronaldo a déjà battu des records avec 212 sélections pour le Portugal et 130 buts. Rien n'indique qu'il envisage de prendre sa retraite de sitôt, ce qui signifie qu'il faut s'attendre à de nouvelles sorties sur les scènes nationales et internationales.