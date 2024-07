Cristiano Ronaldo pleure, Conor McGregor lui répond

Conor McGregor a envoyé un message de soutien à Cristiano Ronaldo après que la star portugaise ait pleuré lors de la victoire contre la Slovénie.

La star d'Al-Nassr a fondu en larmes après avoir raté un penalty lors de la première mi-temps de la prolongation du huitième de finale de l'Euro 2024 entre le Portugal et la Slovénie. Le joueur de 39 ans n'a toujours pas ouvert son compteur pour sa sixième participation au Championnat d'Europe, ce qui constitue un record, et il avait une occasion en or de mettre fin à sa disette de buts et de guider son équipe vers la gloire.

Ronaldo a transformé son tir au but lors de la séance de tirs au but, tandis que Diogo Costa a réalisé trois arrêts consécutifs pour envoyer la Selecao en quarts de finale grâce à une victoire 3-0 dans la séance de tirs au but. Alors que Ronaldo subit des émotions en dents de scie, l'ancien champion de MMA Conor McGregor a apporté son soutien au Portugais.

La star du MMA s'est rendue sur Instagram pour télécharger une photo de Ronaldo en sanglots et a écrit dans la légende : "La vraie passion pour le pays ! Cristiano, tu es le plus grand joueur de football à avoir honoré cette terre ! Que Dieu te bénisse, mon frère ! Le passé est la gloire ! Le présent, c'est l'histoire !"

Le vétéran espère marquer son premier but lors de l'Euro 2024 vendredi, alors que les Portugais affronteront la France, vainqueur de la Coupe du monde 2018, lors d'un quart de finale à suspense.