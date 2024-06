Cristiano Ronaldo passe aux aveux

Cr7 a déclaré à la surprise générale que la saison 2023-24 avait été « l'une de mes meilleures », bien qu'Al-Nassr ait terminé la saison sans trophée.

À 39 ans, la superstar portugaise a réussi à maintenir un niveau individuel remarquable, avec 50 buts inscrits toutes compétitions confondues pour la première fois depuis 2016, lorsqu'il évoluait au Real Madrid. Cette récolte a permis à Ronaldo d'entrer dans l'histoire en devenant le meilleur buteur de la Saudi Pro League sur une seule campagne, tout en devenant le premier homme à remporter les Souliers d'or dans quatre pays différents.

Ronaldo a déclaré en recevant son prix de meilleur buteur : « Cela signifie beaucoup. Je suis très heureux. C'est probablement l'une des meilleures saisons de ma carrière en termes de buts, mais aussi de passes décisives. Pour être honnête, cela signifie beaucoup parce que c'est mon travail. Je dois être honnête et dire que ce n'est pas quelque chose que je recherchais au début de la saison, mais avec le temps, j'ai commencé à voir que c'était possible. J'ai donc l'occasion de remercier mes coéquipiers, car sans l'équipe, rien n'aurait été possible individuellement, mais je suis très fier de battre le record du championnat saoudien. C'est génial pour moi, je me sens heureux et c'est ce qui me motive à jouer au football, à m'entraîner à chaque fois et à continuer comme ça.

L'article continue ci-dessous

Ronaldo a inscrit 64 buts en 69 matches pour Al-Nassr, mais il a terminé deuxième de la Pro League et de la King Cup of Champions en 2024. Il a terminé la saison en larmes, mais a ajouté qu'il envisageait l'avenir avec optimisme : « Je pense que les objectifs pour chaque saison sont les mêmes, c'est-à-dire faire de son mieux et gagner des titres. Si possible, il faut aussi remporter des [trophées] individuels, mais mon objectif est le même - être le même Cristiano que cette saison, faire de mon mieux, atteindre des objectifs avec Al-Nassr et avec l'équipe nationale du Portugal. Ce que je cherche, c'est à maintenir mon niveau.

L'Euro 2024 est la prochaine étape pour Ronaldo. L'éternel attaquant cherchera à remporter un autre titre majeur avec le Portugal, tout en conservant sa place dans l'équipe nationale.