Cristiano Ronaldo pas assez bon pour la sélection anglaise ?

L'ancien attaquant Ally McCoist a déclaré que Cristiano Ronaldo, âgé de 39 ans, ne serait plus assez bon pour débuter avec l'Angleterre

McCoist ne mâche pas ses mots à l'égard de Ronaldo, en utilisant une comparaison avec l'Angleterre. L'attaquant à la retraite a déclaré que "le temps des pères" a finalement rattrapé la superstar portugaise, qui approche inévitablement de la fin d'une carrière brillante.

Roberto Martinez a été mis en cause pour avoir sélectionné Ronaldo, qui avait été mis sur la touche par son prédécesseur Fernando Santos lors de la Coupe du monde 2022. Mais le sélectionneur portugais a exprimé son soutien à la légende vieillissante, qui a joué 90 minutes dans chacun des matches de son pays jusqu'à présent. Il n'a pas marqué, mais il a été l'auteur d'une passe décisive sur le troisième but portugais lors de la victoire confortable contre la Turquie.

S'adressant à BoyleSports, qui propose les derniers paris sur l'Euro 2024, McCoist a déclaré : "Dire que Cristiano Ronaldo ne jouerait pas pour l'Angleterre, je pense que c'est probablement juste. Il y a cinq ou dix ans, il entrait en jeu et c'était lui et dix autres, mais le temps des pères l'a rattrapé, comme il le fait pour tout le monde. Je pense qu'il en est là en ce moment et je ne pense pas qu'il fasse partie du onze de départ de l'Angleterre".