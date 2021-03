Cristiano Ronaldo menace de voler un joueur à Messi

Cristiano Ronaldo et Leo Messi se battent aussi en coulisses et sur le marché des transferts, eux qui veulent le même joueur.

La Juventus est devenue la destination la plus probable de Sergio Aguero lorsqu'il quittera Manchester City cet été.

La rumeur de transfert a été lancée dans les médias locaux après l'annonce de Manchester City lundi soir, affirmant que le séjour de 10 ans d'Aguero à Manchester se terminera à la fin de cette saison, ce qui signifie qu'il peut rejoindre n'importe quel club gratuitement.

La Gazzetta dello Sport a rapporté que la Juventus menait la course pour signer l'attaquant argentin après que le coach de Barcelone, Ronald Koeman, ait fait de l'attaquant lyonnais Memphis Depay, qui devrait également devenir un agent libre, sa principale cible offensive.

Le club italien cherche à recruter un attaquant de haut niveau pour améliorer sa performance offensive suite à une campagne 2020/21 décevante.

Les dirigeants piémontais ont identifié Aguero pour s'associer à Cristiano Ronaldo et Paulo Dybala dans ce qui sera sûrement l'une des meilleures formations offensives au monde.

Malgré son contrat de 15 millions d'euros par an, la Juventus cherche des moyens d'équilibrer ses finances afin d'accommoder son arrivée dans ce qui sera sûrement l'une des transactions clés de l'été.

Pour rappel, Cristiano Ronaldo aurait accepté de ne pas quitter la Juventus Turin en été à condition que la Vieille Dame se montre ambitieuse sur les marchés des transferts, notamment sur les postes ayant trait à renforcer l'attaque.

Cr7 serait donc rassuré par une arrivée d'Aguero, mais Leo messi aussi aimerait voir "El Kun" retourner en Liga.

D'autant que Messi et Aguero, compatriotes et collègues en sélection argentine, sont des amis de longue date et une arrivée du buteur citizien permettrait aux dirigeants du Barça d'avoir un espoir de conserver La Pulga, lui aussi en fin de bail en juin prochain.