Cristiano Ronaldo, le discours d'un roi

La légende portugaise Cristiano Ronaldo a appelé à l'unité et à l'engagement de ses coéquipiers avant le match de l'Euro contre la Turquie.

Après avoir battu la République tchèque pour son entrée en lice dans l'Euro 2024, le Portugal de Ronaldo affronte la Turquie, qui a battu la Géorgie 3-1 dans un match palpitant mardi. Le joueur de 39 ans a demandé à ses coéquipiers d'être prêts à affronter les Turcs samedi.

L'article continue ci-dessous

En plus de publier plusieurs photos de Ronaldo et de ses coéquipiers semblant être de bonne humeur à l'entraînement du Portugal, la star d'Al-Nassr a écrit sur Instagram : "Unité, concentration et engagement" : "Unité, concentration et engagement".

Le Portugal et la Turquie abordent ce match avec une victoire chacun, ce qui leur assure une place en huitièmes de finale de l'Euro. Il y a donc beaucoup à jouer lors de cette rencontre, où Ronaldo pourrait à nouveau être titularisé en attaque. Le joueur de 39 ans a été critiqué après l'ouverture du score du Portugal, mais il reste un joueur clé pour le sélectionneur Roberto Martinez.

Après ce choc au Westfalenstadion, le Portugal - qui a remporté ce tournoi en 2016 - achèvera sa phase de groupes contre la Géorgie mercredi prochain, tandis que la Turquie affrontera la République tchèque le même jour.