Cristiano Ronaldo, le buteur du siècle

Marca met en surbrillance une statistique incroyable de Cristiano Ronaldo, buteur invétéré.

Nouvel an, même Cristiano Ronaldo. La star portugaise a laissé 2020 derrière elle et n'a pas perdu de temps en marquant un doublé lors de son premier match de 2021.

Cr7 a maintenant marqué un but chaque année civile depuis 2002, quand il avait inscrit deux buts pour le Sporting CP contre Moreirense à seulement 17 ans.

Cristiano a désormais amassé un total de 758 buts au cours de sa carrière, répartis entre cinq clubs: Sporting (cinq), (118), (450), (83) et (102). Le joueur de 35 ans cherche désormais à devancer Josef Bican, troisième avec 759 buts, derrière Romario (772) et Pelé (767).

"Bravo les garçons, nous avons commencé 2021 de la meilleure façon", a tweeté Cristiano après avoir atteint 18 buts en seulement 15 matchs toutes compétitions confondues cette saison.

En fait, il devance Romelu Lukaku, Ciro Immobile et Zlatan Ibrahimovic dans la course au titre de meilleur buteur de la , le fameux "Capocannoniere".

"C'est un immense plaisir pour tout le monde d'avoir Cristiano dans l'équipe, il travaille de la même manière maintenant à 35 ans que lorsqu'il était jeune", a déclaré Andrea Pirlo. Pichichi et Soulier d'Or Après avoir raté le prix du meilleur buteur lors de ses deux premières saisons en , Cristiano vise désormais son premier titre de Capocannoniere et, avec 14 buts, il possède une avance de deux buts sur Lukaku.

Ce serait son cinquième prix de Soulier d'Or après en avoir remporté un en et trois autres en .

L'article continue ci-dessous

Ronaldo, 35 ans, n'a besoin que de sept buts internationaux pour égaler le record du monde de 109 établi par l'Iranien Ali Daei.

"Peu importe l'âge. Ce qui est important, c'est l'esprit", a déclaré l'intéressé dans des propos relayés par la BBC. "Peu importe que Cristiano Ronaldo soit bon, vous ne savez pas ce qui va se passer demain. Je vis dans le présent, dans l'instant." Ronaldo se projette aussi dans 'lavenir et se voit jouer de nombreuses années.

"Le moment est bon, je me sens heureux, je me sens vif et dans un bon moment de ma vie. J'espère jouer encore, de nombreuses années, mais on ne sait jamais.