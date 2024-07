Cristiano Ronaldo, la faiblesse qui le perdra

Le record de coups francs de Cristiano Ronaldo (un sur 60) fait de lui une "faiblesse" pour le Portugal et a un impact sur Bruno Fernandes

Au fil des ans, le quintuple Ballon d'Or a inscrit des buts spectaculaires sur les coups de pied arrêtés, sa frappe de loin étant devenue légendaire. En revanche, il a manqué de régularité en club et en sélection.

Le taux de réussite de Cristiano Ronaldo est phénoménal, mais on ne peut jamais compter sur lui pour atteindre la cible - et encore moins le fond des filets - sur les coups francs. Malgré cela, l'attaquant d'Al-Nassr, âgé de 39 ans, a continué à défendre les couleurs du Portugal lors de l'Euro 2024.

L'article continue ci-dessous

Certains se sont demandé si le grand joueur de tous les temps ne laissait pas son ego prendre le dessus, son ancien coéquipier à Manchester United Bruno Fernandes étant considéré comme une option plus fiable sur un coup de pied arrêté. L'ancien international anglais Lineker a déclaré au podcast The Rest Is Football à propos de la domination de Ronaldo sur les coups francs : "C'est presque impossible, même si son record est d'environ un but sur 60 dans les tournois. Bruno Fernandes est un meilleur tireur de coups francs et un tireur de coups francs plus varié que Ronaldo. Si Ronaldo est une grande force, il peut aussi être une faiblesse.

"Je n'ai rien contre Cristiano, c'est un joueur incroyable. Je l'ai regardé et ses mouvements dans la surface sont absolument parfaits. Il le fait mieux que n'importe qui d'autre que j'ai jamais vu en tant que neuf, la façon dont il avance d'un côté, puis de l'autre. Il le fait avec une grande vivacité. C'est plus son côté égoïste qui est une faiblesse, probablement pour lui-même, le Portugal et [l'entraîneur] Roberto [Martinez]. En tant qu'entraîneur, vous savez que vous avez quelqu'un dont les pouvoirs s'amenuisent. Il a 39 ans, mais il reste Cristiano Ronaldo. C'est une superstar. Il est presque la personne la plus célèbre de la planète, et pas seulement en tant que footballeur.

Cristiano Ronaldo n'a pas encore inscrit de but à l'Euro 2024, après avoir manqué un penalty en prolongation lors du huitième de finale contre la Slovénie, ce qui l'a fait fondre en larmes. Il a toutefois marqué lors de la dernière séance de tirs au but de cette compétition, ce qui signifie qu'il aura une nouvelle occasion de se racheter face à la France en quarts de finale vendredi.