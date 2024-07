Cristiano Ronaldo, la comparaison douteuse

Wayne Rooney a salué les Espagnols Lamine Yamal et Nico Williams, qu'il a comparés à Cristiano Ronaldo.

La légende de Manchester United a fait l'éloge des deux jeunes ailiers espagnols tout en mettant en garde les défenseurs anglais contre eux. Rooney a affirmé que le Barcelonais Yamal sera en pleine confiance après son but de classe mondiale en demi-finale contre la France et a suggéré qu'il trouvait des similitudes entre le jeune homme de 17 ans et lui-même lorsqu'il a fait ses débuts à l'Euro, il y a 20 ans, en 2004.

Il a ensuite comparé les capacités de Williams à celles de Cristiano Ronaldo dans sa jeunesse, en raison de la présence physique imposante de l'attaquant de l'Athletic Club sur le terrain et de sa capacité à contourner les défenseurs avec facilité.

Dans le Times, Rooney a déclaré : "L'Angleterre devra bien défendre sur les côtés contre l'Espagne, car ses deux jeunes et brillants ailiers constituent sa principale menace. Lamine Yamal sera plein de confiance après son but magistral contre la France et il me rappelle un peu comment j'étais à l'Euro 2004 - un adolescent qui s'amusait comme un fou.

"La peur ? Les jeunes comme lui, Nico Williams et Mainoo n'ont pas vécu assez longtemps pour la connaître ou comprendre ce qu'elle est. Sur la grande scène d'un Championnat d'Europe, ils ne font que jouer et s'amuser, et c'est normalement la meilleure façon de jouer".

Il a ajouté : "Pour moi, Williams est exceptionnel. Il me rappelle Cristiano Ronaldo quand il était jeune. C'est un grand garçon, il prend le ballon et essaie parfois d'en faire trop, mais il prend généralement les bonnes décisions. Il est une menace incroyable dans les situations de un contre un et il marque aussi des buts. L'Angleterre doit faire très attention à lui.