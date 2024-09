Cristiano Ronaldo, l'accusation grave

Portugal vs Croatie

Le quintuple Ballon d'Or ne peut clairement pas accepter le fait que son équipe nationale se porterait mieux sans lui.

Cristiano Ronaldo n'a jamais eu de temps à perdre avec ses détracteurs, il a donc toujours ignoré les appels à sa retraite internationale après sa campagne embarrassante à l'Euro 2024.

"Les gens qui donnent leur avis n'ont jamais été dans un vestiaire", a récemment déclaré la légende portugaise aux journalistes. "J'en ris souvent parce que ce serait la même chose que de parler de Formule 1. Comment puis-je donner mon avis sur la Formule 1 si je ne sais rien des pneus, des jantes ou du poids de la voiture ?"

C'est une question légitime. Mais encore une fois, il n'est pas nécessaire d'être un ancien pilote de F1 pour reconnaître un accident de voiture lorsque vous en voyez un - ou un ancien footballeur professionnel pour se rendre compte qu'un joueur en a terminé au plus haut niveau.

L'article continue ci-dessous

Ronaldo veut continuer

Il était clair après la Coupe du monde 2022 que Ronaldo ne méritait plus d'être titulaire pour la Seleccao. Fernando Santos avait déjà pris cette décision lors du tournoi au Qatar et avait pris la décision courageuse de laisser son capitaine de côté pour le match des huitièmes de finale contre la Suisse. Le remplaçant Goncalo Ramos a réagi en inscrivant un triplé historique lors de la victoire 6-1 du Portugal à Lusail.

Cependant, la défaite surprise en quart de finale contre le Maroc a rendu Santos vulnérable, et l'homme qui a orchestré le triomphe du Portugal à l'Euro 2016 a démissionné cinq jours seulement après cette défaite 1-0 à Doha.

Selon la Fédération portugaise de football (FPF), il était temps de « commencer un nouveau cycle », offrant au nouveau sélectionneur une occasion parfaite de reconstruire sans Ronaldo. Roberto Martinez a choisi de s'envoler immédiatement pour l'Arabie saoudite et de convaincre le capitaine de continuer. Ce fut une erreur catastrophique, aggravée par le refus répété de Martinez de laisser Ronaldo de côté pour l'Euro 2024.

Ronaldo a admis cette semaine que « jusqu’à la fin de (sa) carrière, je serai toujours dans l’état d’esprit de jouer comme titulaire » – ce qui ne devrait pas être réaliste, mais il semble désormais parfaitement plausible que Martinez continue de choisir Ronaldo pour le Portugal jusqu’à ce que Ronaldo lui même- n'en décide autrement.

Un problème majeur pour le Portugal

Cr7 méritait sans aucun doute mieux que de se retirer après une campagne humiliante à l’Euro. Il est le meilleur buteur et le plus grand nombre de matches de l’histoire du football international, il aurait donc pu être convenu qu’il partirait après une dernière apparition devant un public adorateur au Portugal. Cela aurait constitué un adieu tout à fait approprié et aurait offert à tous les acteurs une chance bien nécessaire de passer à autre chose.

Cependant, il y a désormais toutes les raisons de croire que Ronaldo a l’intention de continuer jusqu’à la Coupe du monde 2026. Rio Ferdinand a même récemment admis dans son propre podcast qu’il était « abasourdi » par le projet de retraite de son ancien coéquipier : « Je ne peux pas trop en dire, mais j’ai fait quelques reportages avec Cristiano en coulisses et il joue aussi longtemps qu’il le souhaite. Il ne va nulle part. » Ce qui constitue un problème majeur pour le Portugal...