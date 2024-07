Cristiano Ronaldo, l'accusation grave

Roberto Martinez a été accusé d'avoir "peur" de retirer Cristiano Ronaldo du onze portugais, alors que le débat sur CR7 fait rage.

Martinez a choisi de titulariser Ronaldo pour les quatre matches du Portugal à l'Euro 2024, bien que l'attaquant de 39 ans n'ait pas apporté le moindre retour offensif, à l'exception d'une passe décisive. L'attaquant d'Al Nassr est manifestement prêt à tout pour sortir de son mutisme dans le tournoi - il a tiré huit fois au total en huitième de finale contre la Slovénie et a fait preuve de beaucoup d'égoïsme - et Sutton pense que sa présence commence à nuire à la Seleccao.

L'article continue ci-dessous

Ronaldo n'a peut-être pas la vitesse fulgurante qu'il possédait dans sa vingtaine, ni le sens ou l'envie de presser depuis l'avant, mais il est pratiquement impossible de l'imaginer assis sur le banc pendant que quelqu'un d'autre fait son travail. Et c'est là que réside le problème pour Martinez : comment se débarrasser d'un quintuple Ballon d'Or qui sort d'une saison à 50 buts avec Al-Nassr, sans se soucier de l'effet que cela pourrait avoir sur l'harmonie de l'équipe ?

Sutton estime que l'ancien sélectionneur de la Belgique doit cesser d'avoir peur et mettre Ronaldo sur le banc pour le bien de l'équipe. "L'ancien attaquant de Chelsea et des Blackburn Rovers a écrit pour le Daily Mail : "Je regarde Roberto Martinez, quelqu'un avec un tel manque de colonne vertébrale que je suis surpris qu'il se tienne droit dans la zone technique. "Il semble presque effrayé à l'idée de se séparer de Ronaldo, qui pourrait tout aussi bien être nommé sélectionneur du Portugal avec la carte blanche qui lui est accordée en Allemagne. Un jour ou l'autre, un manager doit se rendre compte qu'un joueur ne profite pas à l'équipe, quel qu'il soit. Il faut être assez courageux pour prendre des décisions difficiles sans se soucier des personnes que l'on pourrait contrarier".

Sutton a ajouté : "Personne ne conteste que Ronaldo a eu la carrière la plus magnifique que l'on puisse imaginer. Mais lundi soir, il ressemblait au gamin qui apporte le ballon au parc local et qui, lorsqu'il en a assez, le colle dans son pull et rentre chez lui pour que personne d'autre ne puisse jouer. Sa prestation était empreinte d'égoïsme et devenait de plus en plus embarrassante à chaque fois qu'il ratait un coup franc sous les yeux de Bruno Fernandes. Les larmes qui ont suivi son penalty raté sont la preuve que la pression peut atteindre même les plus grands joueurs".

Ronaldo est déjà entré dans l'histoire en devenant le premier joueur à participer à six championnats d'Europe. Un but lui permettrait de devenir le seul joueur de l'histoire à marquer dans six éditions différentes de la compétition.