Cristiano Ronaldo : "Je serais ravi d'être un exemple d'équilibre physique et mental"

Présent à Dubaï en marge de la 11e édition des Globe Soccer Awards qui se tient ce samedi, CR7 a crédité tout son monde de conseils liés à sa réussite

Présent à Dubaï en marge de la 11e édition des Globe Soccer Awards qui se tient actuellement, Cristiano Ronaldo, l'un des joueurs présents pour tenir une conférence aux côtés de Romelu Lukaku, Miralem Pjanic, Joao Felix, ou encore Edwin Van der Sar pour ne citer qu'eux, a crédité tout son monde de déclarations et autres précieux conseils liés à sa réussite personnelle ce samedi. Retour sur les moments les plus marquants de la conférence du Portugais.

"Je n'ai jamais eu de mauvaise année de ma vie, car je suis toujours prêt à relever des défis. Je joue toujours avec l'intention de gagner. Il y a plusieurs années, l'âge pour jouer au football était de 30 à 32 ans, mais maintenant, on trouve des joueurs de 40 ans sur les terrains. Le football se développe très rapidement, ce qui me met toujours dans un défi. Je serais ravi d'être un exemple d'équilibre physique et mental, pour tous, qu'ils m'aiment ou non", a d'abord confié CR7.

"Il n'y a pas de miracles ou de secrets particuliers dans mon histoire à succès"

"Tous les joueurs diffèrent dans la façon dont ils se préparent pour le match, mais ils sont tous similaires dans leur désir de gagner (...) J'insiste sur l'importance de l'équilibre dans l'entraînement, il devrait toujours y avoir du temps pour se reposer. Oui, parfois nous sommes d'humeur à en faire plus. Mais l'équilibre est la formule magique", a ensuite ajouté l'homme aux cinq Ballons d'Or remportés, réputé pour son professionnalisme exemplaire.

L'article continue ci-dessous

"Au moment où mon corps ne répond plus correctement sur le terrain, alors ce serait le moment de partir. Mon succès dans mon domaine est le résultat d'un travail acharné et d'un mode de vie ! Je travaille continuellement pour améliorer mes capacités mentales et physiques (...) Je connais mon corps à 100%, et je maintiens toujours un régime qui m'apporte le physique qui me rend différent. Tout le monde connaît mon mode de vie et 30% de ma vie est consacrée au football."

"Le maintien de mon niveau de réussite au cours des 15 dernières années est principalement lié à ma persévérance pour être le meilleur ! Je ne veux pas que mes mots soient compris comme du narcissisme. Il n'y a pas de miracles ou de secrets particuliers dans mon histoire à succès, ou dans toute autre histoire à succès. C'est plutôt un grand dévouement à ce que vous faites", a enfin déclaré Cristiano Ronaldo. Des mots sages, qui devraient donner des idées à bon nombre de jeunes.