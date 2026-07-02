Cristiano Ronaldo inscrit un exploit historique en Coupe du monde

La légende portugaise Cristiano Ronaldo a battu tous les records d’âge et de performance en disputant, à quarante et un ans, un match à élimination directe de la Coupe du monde 2026 sous les couleurs du Portugal. Un instant historique qui incarne la ténacité et le dévouement, et qui confirme que la passion du « Don » pour le football ne connaît pas de limites temporelles.

Selon le site de statistiques « Opta », il est devenu le premier joueur de l’histoire de la Coupe du monde à disputer un match à élimination directe après avoir dépassé l’âge de 41 ans. Ce nouveau record s’ajoute à un palmarès déjà impressionnant, et confirme que la star portugaise continue de défier les lois de la nature pour écrire de nouvelles pages de sa légende footballistique sous les yeux du monde entier.

Le capitaine dispute ainsi sa sixième Coupe du monde au terme d’une carrière internationale de plus de vingt ans marquée par des buts décisifs et des titres majeurs avec la Seleção das Quinas. et sa présence actuelle dans les phases à élimination directe, malgré son âge avancé, témoigne non seulement d’une condition physique hors norme, mais aussi d’une technique préservée et d’un leadership toujours influent au sein du groupe.

Son exploit envoie un message inspirant à des générations de joueurs : l’âge n’est qu’un chiffre quand le professionnalisme s’allie à la discipline et à la passion. Tandis que beaucoup raccrochent les crampons avant la quarantaine, Ronaldo continue de courir et de faire la différence sur la plus grande scène footballistique de la planète, en quête d’une gloire mondiale tant attendue.

Voici la composition du Portugal :

Gardien : Diogo Costa.

Défense : Ruben Dias, Renato Vega, João Cancelo, Nuno Mendes.

Milieu de terrain : Bruno Fernandes, João Neves, Vitinha.

Attaque : Cristiano Ronaldo, Rafael Leão, Pedro Neto.

Quant au onze croate, il se présentait comme suit :

Gardien : Dominik Livaković.

Défense : Josip Stanišić, Marin Bongračić, Josip Sotaló.

Milieu de terrain : Mateo Kovačić, Luka Modrić, Nikola Vlašić, Martin Baturina, Petar Sučić.

Attaque : Ante Budimir - Ivan Perišić.