Cristiano Ronaldo et le Real Madrid, la flamme ravivée

À l'occasion de la Supercoupe d'Espagne qui se déroule en Arabie Saoudite, Cristiano Ronaldo et le Real Madrid se sont retrouvés.

Très critiquée pour sa relocalisation, la Supercoupe d'Espagne a le mérite d'avoir amené quatre des plus grandes équipes espagnoles sur le sol saoudien. Et après l'élimination de Valence et du Betis en demi-finale, c'est un Clásico qui attend, ce dimanche, les supporters du football espagnol. De passage en Arabie Saoudite, le Real Madrid y a retrouvé une ancienne connaissance : Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo rend visite au Real

En Arabie Saoudite depuis un peu moins d'une semaine, le Real Madrid s'entraîne dans les installations du club d'Al Nassr en vue de la finale de la Supercoupe d'Espagne contre le Barça. Al Nassr qui, tiens tiens, accueille aussi une ancienne connaissance madrilène depuis plusieurs semaines. L'occasion était trop belle pour des retrouvailles.

Comme le relaie Miguel Ángel Toribio, présent sur place pour le média espagnol Marca, Cristiano Ronaldo a rendu une petite visite à son ancien club. Ce vendredi, l'attaquant portugais est en effet venu assister à l'entraînement du club madrilène, avant de saluer ses anciens coéquipiers. Histoire de les motiver pour aller chercher un nouveau titre dimanche à 20h? L'avenir nous le dira.