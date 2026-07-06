Cristiano Ronaldo enflamme le clasico espagnol avec un record historique

Cristiano Ronaldo, capitaine de la sélection portugaise, a renforcé son statut de légende de la Coupe du monde en inscrivant un nouveau record à son palmarès déjà étoffé, à l’occasion du coup d’envoi du match Portugal-Espagne disputé ce lundi soir au stade de Dallas, lors d’un des matchs les plus attendus du tournoi.

Selon le site de statistiques Opta, il est désormais le deuxième joueur de l’histoire de la Coupe du monde à compter 25 titularisations, égalant le record de l’Argentin Lionel Messi, auteur de 27 rencontres en tant que titulaire.

Selon le site français « Stats Foot », le quintuple Ballon d’Or a par ailleurs porté à 26 son total de matchs disputés dans l’épreuve, ce qui le place juste derrière Messi, détenteur du record avec 29 matchs.

Le classement des joueurs ayant disputé le plus de matchs en Coupe du monde est désormais le suivant : « Lionel Messi : 30 matchs, Cristiano Ronaldo : 26 matchs, Lothar Matthäus : 25 matchs, Miroslav Klose : 24 matchs, Paolo Maldini : 23 matchs, Manuel Neuer : 23 matchs ».

Tous les regards sont tournés vers ce « Clásico » ibérique, l’un des affiches les plus attendues des huitièmes de finale, où chaque sélection vise un billet pour le prochain tour et poursuit son rêve mondial.