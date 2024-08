Cristiano Ronaldo encore frustré

Al-Fayha vs Al Nasr FC

Le club de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr, a été tenu en échec 1-1 par Al-Raed lors de son entrée en lice dans la Saudi Pro League.

Les hommes de Luis Castro avaient un point à prouver après avoir été écrasés par Al-Hilal en finale de la Super Coupe d'Arabie saoudite. Ronaldo semblait désireux de commencer la campagne de championnat par une victoire et le talisman portugais a marqué une tête sensationnelle pour donner l'avantage à son équipe à la 34e minute, après avoir été servi par Sadio Mane sur un centre parfait depuis le flanc gauche. Les occasions ont été rares en première mi-temps et le but de Ronaldo a fait la différence au moment où les joueurs rentraient à la mi-temps.

Al-Raed obtenait cependant un penalty à la 48e minute. Mohamed Fouzair a failli profiter d'une passe en retrait de la défense, mais Aymeric Laporte l'a repoussé du bout des doigts et l'attaquant a profité du contact à l'intérieur de la surface. L'arbitre brandit un carton rouge à Laporte, mais la VAR intervient et le carton est rétrogradé en jaune, mais le penalty est accordé. Fouzair s'élance et place le ballon dans la lucarne droite, hors de portée de Bento, pour égaliser pour son équipe.

Al-Nassr mettait le pied sur l'accélérateur après avoir encaissé un but dans les cinq minutes qui suivaient la reprise. Ils ont failli être récompensés de leur persévérance à la 75e minute, lorsque Ronaldo a de nouveau trouvé le chemin des filets. Mais après un long contrôle de la VAR (qui a duré toute la pause), l'attaquant s'est avéré être hors-jeu de quelques millimètres.

Les hommes de Castro ont eu une autre lueur d'espoir dans les derniers instants du match lorsque l'arbitre a été appelé par la VAR pour vérifier un penalty potentiel, mais l'officiel du match a eu l'audace de s'en tenir à sa décision, ce qui a contraint les Chevaliers de Najd à partager l'enjeu avec une équipe qui avait terminé 12e au classement la saison dernière.