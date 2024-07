Cristiano Ronaldo égoïste ? La vérité éclate

Cristiano Ronaldo a versé des larmes égoïstes et Roberto Martinez n'est pas "assez courageux" pour le laisser tomber, selon Sam Allardyce.

À 39 ans, Ronaldo participe à sa onzième compétition internationale. Il a participé à tous les matches du Portugal à l'Euro 2024, mais n'a pas encore ouvert son compteur de buts. Il a manqué un penalty en prolongation lors d'un match de huitième de finale contre la Slovénie, ce qui a provoqué une crise émotionnelle.

L'ancien sélectionneur de l'Angleterre Allardyce est d'accord avec cette évaluation, déclarant au podcast No Tippy Tappy Football de William Hill que le jeu théâtral de Ronaldo et la nécessité d'une gestion plus forte : "Compte tenu du talent de l'équipe portugaise, je pense qu'elle a été assez décevante. Ils ont tellement de talent et d'habileté balle au pied, mais ils doivent maintenant porter Ronaldo. Même s'il est encore très en forme pour son âge, il n'a tout simplement plus le même niveau d'énergie. Les autres joueurs doivent le porter et ils sont assez bons pour le faire, mais il n'a toujours pas marqué.

"Roberto Martínez ne sera pas assez courageux pour laisser tomber Ronaldo. Lorsque j'étais à Bolton, j'ai dû faire asseoir Youri Djorkaeff - qui avait gagné la Coupe du monde - et lui dire que je pensais qu'il n'avait plus de jambes. Il ne l'a pas très bien pris et ce n'est pas facile pour le manager non plus. Ce n'est pas facile pour le manager dans cette position".