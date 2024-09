Cristiano Ronaldo domine toujours Haaland

Guardiola a expliqué le match calme d'Haaland en Ligue des champions contre l'Inter, la star de City n'ayant pas réussi à battre un record de Cr7.

L'attaquant norvégien a de nouveau été en forme prolifique au début de la campagne 2024-25, marquant neuf buts en quatre apparitions - dont des triplés contre Ipswich et West Ham. Il devait cependant rester muet lors d'un affrontement européen avec des poids lourds de la Serie A à l'Etihad Stadium.

City a commencé sa quête de gloire continentale avec un match nul 0-0 à domicile contre l'Inter, les rivaux italiens rendant la vie difficile à l'équipe de Guardiola. Haaland a été limité à seulement 14 touches de balle, sept passes complétées et un tir au cours de ses 90 minutes sur le terrain.

Trop dur pour Haaland

Guardiola a expliqué aux journalistes pourquoi sa superstar n°9 a trouvé la situation si difficile : « Il y avait six joueurs autour de lui. Six. Trois derrière, trois devant. C'est comme ça qu'ils l'ont tenu hors du jeu. Cela rend la tâche difficile à n'importe quel joueur. [Francesco] Acerbi, [Alessandro] Basotni étaient à cinq mètres de lui, [Hakan] Calhanoglou, [Piotr] Zielinski devant lui. C'est dur. Nous avons essayé d'utiliser les espaces, c'est pourquoi [Ilkay] Gundogan a eu quelques occasions mais l'Inter était plus forte que nous physiquement. Nous avions besoin de mettre plus de joueurs aux côtés d'Erling et c'est ce que nous avons fait. Je savais que l'Inter défendrait comme ça. »

L'échec de Haaland à trouver la cible signifie qu'il ne peut plus battre Ronaldo au record du joueur le plus rapide à atteindre 100 buts pour un club. CR7 a réalisé cet exploit en 105 matchs pour le Real Madrid, et l'attaquant emblématique de City égalera ce rendement s'il marque lors de la rencontre très attendue de City en Premier League contre Arsenal dimanche.