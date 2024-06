Cristiano Ronaldo dictateur du vestiaire ? Un coéquipier balance

La mentalité d'élite de Cr7 a de nouveau été mise en évidence, le Portugais exigeant d'éviter "Instagram et TikTok".

Le quintuple Ballon d'Or est arrivé à Turin en 2018, au terme d'une saison record au Real Madrid. Il a ensuite remporté deux titres de Serie A avec les Bianconeri, tout en les aidant à remporter la Coppa Italia en 2021.

L'article continue ci-dessous

Ronaldo a toujours exigé le meilleur de lui-même et de ceux qui l'entourent, et cet état d'esprit s'est pleinement manifesté au cours des trois années passées à la Juve. Il a fait comprendre à ses jeunes collègues, dont Federico Chiesa, vainqueur de l'Euro 2020, qu'il ne fallait pas se laisser distraire lorsqu'on travaillait sur son jeu.

Son ancien coéquipier Sami Khedira, qui a joué aux côtés de Ronaldo au Real et à la Juve, a expliqué à FIVE ce qui fait la particularité du grand joueur de tous les temps : "Cristiano, quand il est arrivé à la Juventus, avait bien sûr son ego. Federico Chiesa était un jeune joueur fantastique. Il avait son téléphone à la main et entrait dans le gymnase. Cristiano l'a regardé en se demandant ce qu'il faisait et où il allait. Aller à la salle de sport avec son téléphone - écoutez, vous n'avez pas besoin de votre téléphone, allez à la salle de sport et travaillez. Ne fais pas Instagram et ne fais pas TikTok. Concentrez-vous sur votre travail. Les jeunes joueurs étaient comme, wow. Mais même la qualité de l'entraînement quand il est arrivé à la Juventus, c'était comme un niveau différent. À chaque tir cadré, je me disais qu'il fallait que je marque. Ne parlons pas d'argent, mais plutôt d'une bouteille de vin ou d'un dîner. C'était un gars compétitif mais aussi très amical, gentil et humble, de mon point de vue".

Ronaldo a inscrit 101 buts pour la Juventus en 134 apparitions et continue de maintenir des normes individuelles remarquables tout en battant d'autres records en 2024. À 39 ans, il a trouvé le chemin des filets à 50 reprises avec Al-Nassr la saison dernière et participe actuellement au Championnat d'Europe avec le Portugal, son onzième grand tournoi international.