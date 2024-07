Cristiano Ronaldo "désespéré", son entraineur n'a pas le choix

Alan Shearer estime que Roberto Martinez n'a "pas d'autre choix" que d'utiliser un Cristiano Ronaldo "désespéré" lors de l'Euro 2024.

Ronaldo a été terne avec le Portugal pendant l'Euro 2024, ce qui a poussé ses détracteurs à remettre en question sa place dans le onze de départ et son droit à tirer les coups de pied arrêtés. L'attaquant d'Al-Nassr n'a marqué qu'une seule fois lors de ses 60 dernières tentatives dans des tournois majeurs et Shearer estime qu'il devrait être privé de ses fonctions sur les coups de pied arrêtés en raison de son faible taux de conversion.

L'article continue ci-dessous

S'adressant à Betfair, Shearer a déclaré : "Avec Ronaldo contre la Slovénie, tout tournait autour de Ronaldo, n'est-ce pas ? "Avec Ronaldo contre la Slovénie, tout tournait autour de Ronaldo, n'est-ce pas ? Il voulait tirer tous les coups francs, bien qu'il n'en ait marqué qu'un seul lors de ses 60 dernières tentatives dans les tournois majeurs. Un seul coup franc en 60 tentatives et il les tire depuis la ligne de touche pour essayer de marquer. Il est prêt à tout pour marquer un but".

Shearer a souligné que Martinez avait les mains liées en ce qui concerne l'intégration de Ronaldo dans l'équipe. "Je ne pense pas que Martinez ait le choix - Ronaldo joue. Nous avons vu que lors du troisième match, alors que le Portugal était déjà qualifié, seuls trois joueurs avaient débuté par rapport aux onze précédents, et Ronaldo était l'un d'entre eux. Mais Martinez n'a pas le choix, si Ronaldo est en forme, Ronaldo joue. C'est la règle, je le crains".

Contre la Slovénie, Ronaldo a manqué un penalty crucial pendant la prolongation, ce qui l'a fait fondre en larmes. Ses coéquipiers et son entraîneur, Roberto Martinez, étaient là pour le consoler et il a réussi à se racheter en convertissant le premier penalty du Portugal lors de la séance de tirs au but qui a suivi. Shearer estime que Ronaldo doit être salué pour avoir réussi dans une telle situation de pression.

"Il a tiré ce penalty et l'a raté, même s'il mérite d'être félicité pour la manière dont il a tiré le premier penalty de la séance de tirs au but, car la pression était absolument énorme", a-t-il ajouté.