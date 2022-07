Cristiano Ronaldo demande à quitter Manchester United

Désireux de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine, Ronaldo aurait demandé à la direction de MU de le libérer en cas d’offre intéressante.

Cristiano Ronaldo a demandé d'avoir la possibilité de quitter Manchester United si une offre convenable arrivait d’ici la fin du mercato.

L'international portugais est revenu à MU il y a seulement 12 mois. Mais malgré ses 24 buts toutes compétitions confondues, il semble qu'un départ estival soit envisageable. C’est en tous les cas le souhait qu’il émet.

Cristiano Ronaldo veut continuer à jouer la Ligue des Champions

Si l’on en croit une information divulguée par The Times, Ronaldo ne veut pas aller au bout de son contrat chez les Red Devils et il y a une raison à cela. Il veut jouer en Ligue des champions, ce que United ne peut lui assurer après avoir terminé sixième du classement de la Premier League la saison dernière. Ronaldo participe à la compétition depuis 19 ans et est le meilleur buteur de l'histoire du tournoi, avec 140 réalisations au cours de sa carrière.

Le quintuple Ballon d’Or pense qu'il lui reste trois ou quatre ans à jouer au plus haut niveau, même à l'âge de 37 ans. Pour autant, il estime qu’il n’a pas de temps à perdre et qu’une saison sans C1 est une saison perdue.

Il veut aussi partir pour des raisons personnelles

Ronaldo est également prêt à quitter United pour des raisons personnelles après une période difficile pour sa famille. Sa fille est décédée tragiquement plus tôt dans l'année, ce qui a causé une tension émotionnelle pour les membres de sa famille. Il veut donc changer d’air pour oublier ce triste épisode de sa vie.

Le Bayern Munich et Chelsea sont les deux clubs qui ont déjà pris contact avec l'attaquant pour un éventuel accord.